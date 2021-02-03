https://ria.ru/20210203/serebrennikov-1595816846.html

Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым

Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым

Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:47

2021-02-03T11:47

2021-02-03T16:09

культура

театр

новости культуры

гоголь-центр

департамент культуры г. москвы

кирилл серебренников

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать данные анонимных источников.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник о том, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля."Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, "осведомленный источник" которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию", — говорится в сообщении департамента.

https://ria.ru/20210203/gogol-tsentr-1595778439.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, гоголь-центр, департамент культуры г. москвы, кирилл серебренников