https://ria.ru/20210203/serebrennikov-1595816846.html
Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым
Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым
Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:47
2021-02-03T11:47
2021-02-03T16:09
культура
театр
новости культуры
гоголь-центр
департамент культуры г. москвы
кирилл серебренников
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать данные анонимных источников.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник о том, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля."Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, "осведомленный источник" которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию", — говорится в сообщении департамента.
https://ria.ru/20210203/gogol-tsentr-1595778439.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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театр, новости культуры, гоголь-центр, департамент культуры г. москвы, кирилл серебренников
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать данные анонимных источников.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник о том, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля.
"Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, "осведомленный источник" которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию", — говорится в сообщении департамента.