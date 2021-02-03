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https://ria.ru/20210203/serebrennikov-1595816846.html
Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым
Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым
Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:47
2021-02-03T16:09
культура
театр
новости культуры
гоголь-центр
департамент культуры г. москвы
кирилл серебренников
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать данные анонимных источников.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник о том, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля."Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, "осведомленный источник" которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию", — говорится в сообщении департамента.
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театр, новости культуры, гоголь-центр, департамент культуры г. москвы, кирилл серебренников

Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым

11:47 03.02.2021 (обновлено: 16:09 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников (в центре), ставший лауреатом в номинации "Драма/работа режиссера" за спектакль "Маленькие трагедии" Гоголь-центра
Режиссер Кирилл Серебренников (в центре), ставший лауреатом в номинации Драма/работа режиссера за спектакль Маленькие трагедии Гоголь-центра - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым заявил РИА Новости, что не будет комментировать данные анонимных источников.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник о том, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля.
"Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, "осведомленный источник" которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию", — говорится в сообщении департамента.
Кирилл Серебренников - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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КультураТеатрНовости культурыГоголь-центрДепартамент культуры г. МосквыКирилл Серебренников
 
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