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Врач назвала самые вредные продукты для сердца
Врач назвала самые вредные продукты для сердца
Самыми вредными для сердца являются фастфуд и полуфабрикаты, рассказала телеканалу "Звезда" диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:35
2021-02-03T13:35
2021-02-03T17:01
нурия дианова
инсульт
инфаркты
продукты
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Самыми вредными для сердца являются фастфуд и полуфабрикаты, рассказала телеканалу "Звезда" диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.Первый, как пояснила врач, зачастую является высокорафинированным и жирным. В нем содержится большое количество соли и сахара, а готовят его, как правило, с помощью жарки, что не очень полезно. Избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится избыточное количество транс-жиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы. Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся.Кроме того, они негативно влияют на стенки сосудов — те становятся более "изъязвленными", что приводит к инсульту и инфарктам.Вредными являются и продукты промышленного производства.По словам Диановой, во многих полуфабрикатах содержится сахар, хотя он не должен быть в составе. Также стоит отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия — его наличие должно насторожить. Усилителем вкуса, как подчеркнула Дианова, порой хотят что-то "прикрыть".Полезной, по словам Диановой, будет пища, содержащая белки растительного и животного происхождения, а также цельнозерновые продукты.
https://ria.ru/20201222/insult-1590328942.html
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нурия дианова, инсульт, инфаркты, продукты, общество
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Самыми вредными для сердца являются фастфуд и полуфабрикаты, рассказала телеканалу "Звезда
" диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова
.
Первый, как пояснила врач, зачастую является высокорафинированным и жирным. В нем содержится большое количество соли и сахара, а готовят его, как правило, с помощью жарки, что не очень полезно.
Избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится избыточное количество транс-жиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы. Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся.
Кроме того, они негативно влияют на стенки сосудов — те становятся более "изъязвленными", что приводит к инсульту
и инфарктам
.
Вредными являются и продукты промышленного производства.
"Вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции. Здесь нужно очень внимательно читать упаковку", — пояснила врач.
По словам Диановой, во многих полуфабрикатах содержится сахар, хотя он не должен быть в составе. Также стоит отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия — его наличие должно насторожить. Усилителем вкуса, как подчеркнула Дианова, порой хотят что-то "прикрыть".
Полезной, по словам Диановой, будет пища, содержащая белки растительного и животного происхождения, а также цельнозерновые продукты.