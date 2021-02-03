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ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"
ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит новую сделку по покупке "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на соответствие законодательству и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:10
2021-02-03T12:10
2021-02-03T12:42
россия
яндекс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит новую сделку по покупке "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на соответствие законодательству и оценит необходимость ее согласования, сообщает ведомство."В СМИ появилась информация о том, что "Яндекс.Такси" объявил о покупке части активов группы "Везет" за 178 миллионов долларов США. ...ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", - говорится в сообщении ФАС.Позже представитель "Яндекс.Такси" Ася Паноян заявила, что компания готова предоставить в Федеральную антимонопольную службу России по запросу всю необходимую информацию по новой сделке по покупке части активов группы "Везёт".
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россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) России
проверит новую сделку по покупке "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на соответствие законодательству и оценит необходимость ее согласования, сообщает ведомство.
"В СМИ появилась информация о том, что "Яндекс.Такси" объявил о покупке части активов группы "Везет" за 178 миллионов долларов США. ...ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", - говорится в сообщении ФАС.
Позже представитель "Яндекс.Такси" Ася Паноян заявила, что компания готова предоставить в Федеральную антимонопольную службу России по запросу всю необходимую информацию по новой сделке по покупке части активов группы "Везёт".