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Депутат заявил, что по ядерной сделке оговорок быть не должно
Депутат заявил, что по ядерной сделке оговорок быть не должно
Заявления США о намерениях вернуться к соблюдению тех или иных соглашений, но с оговорками, - это неконструктивная позиция, если Вашингтон действительно хочет... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:39
2021-02-03T11:39
россия
выход сша из ядерной сделки по ирану
андрей красов
госдума рф
иран
сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заявления США о намерениях вернуться к соблюдению тех или иных соглашений, но с оговорками, - это неконструктивная позиция, если Вашингтон действительно хочет обсуждать международную безопасность, необходимо прислушиваться не только к себе, но и к другим странам, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.Ранее в госдепартаменте заявили, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран сделает то же самое."Мы понимаем, что это неконструктивная позиция. Они хотят обсуждать безопасность во всем мире – значит, необходимо прислушиваться не только к своему волеизъявлению, но и к мнению других стран: Российской Федерации, европейский стран. Если мы хотим обеспечить безопасность во всем мире, то это должно быть сделано без каких-либо дополнительных оговорок. Это действительно будет жест доброй воли от нынешней администрации США", - сказал Красов."Как обозначает свою позицию государственный департамент и новая администрация США? Они ратуют за благое, но при этом обозначают несколько вопросов", - пояснил парламентарий, напомнив, что подобные оговорки возникали и при обсуждении договоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).По мнению Красова, заявления США с дополнительными условиями звучат как отсутствие реального стремления к возвращению соблюдений каких-либо соглашений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/sdelka-1595488524.html
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россия, выход сша из ядерной сделки по ирану, андрей красов, госдума рф, иран, сша

Депутат заявил, что по ядерной сделке оговорок быть не должно

11:39 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заявления США о намерениях вернуться к соблюдению тех или иных соглашений, но с оговорками, - это неконструктивная позиция, если Вашингтон действительно хочет обсуждать международную безопасность, необходимо прислушиваться не только к себе, но и к другим странам, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее в госдепартаменте заявили, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран сделает то же самое.
Саид Хатибзаде - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 12:49
Подписи недостаточно. МИД Ирана об условии возврата США в ядерную сделку
"Мы понимаем, что это неконструктивная позиция. Они хотят обсуждать безопасность во всем мире – значит, необходимо прислушиваться не только к своему волеизъявлению, но и к мнению других стран: Российской Федерации, европейский стран. Если мы хотим обеспечить безопасность во всем мире, то это должно быть сделано без каких-либо дополнительных оговорок. Это действительно будет жест доброй воли от нынешней администрации США", - сказал Красов.
"Как обозначает свою позицию государственный департамент и новая администрация США? Они ратуют за благое, но при этом обозначают несколько вопросов", - пояснил парламентарий, напомнив, что подобные оговорки возникали и при обсуждении договоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По мнению Красова, заявления США с дополнительными условиями звучат как отсутствие реального стремления к возвращению соблюдений каких-либо соглашений.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на втором социальном онлайн-форуме партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:15
Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности
 
РоссияВыход США из ядерной сделки по ИрануАндрей КрасовГосдума РФИранСША
 
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