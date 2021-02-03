https://ria.ru/20210203/sdelka-1595815379.html

Депутат заявил, что по ядерной сделке оговорок быть не должно

Депутат заявил, что по ядерной сделке оговорок быть не должно

Заявления США о намерениях вернуться к соблюдению тех или иных соглашений, но с оговорками, - это неконструктивная позиция, если Вашингтон действительно хочет... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:39

2021-02-03T11:39

2021-02-03T11:39

россия

выход сша из ядерной сделки по ирану

андрей красов

госдума рф

иран

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/104996/60/1049966096_0:0:2261:1273_1920x0_80_0_0_228840846dcfd1eaa0266dff2a786f69.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заявления США о намерениях вернуться к соблюдению тех или иных соглашений, но с оговорками, - это неконструктивная позиция, если Вашингтон действительно хочет обсуждать международную безопасность, необходимо прислушиваться не только к себе, но и к другим странам, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.Ранее в госдепартаменте заявили, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран сделает то же самое."Мы понимаем, что это неконструктивная позиция. Они хотят обсуждать безопасность во всем мире – значит, необходимо прислушиваться не только к своему волеизъявлению, но и к мнению других стран: Российской Федерации, европейский стран. Если мы хотим обеспечить безопасность во всем мире, то это должно быть сделано без каких-либо дополнительных оговорок. Это действительно будет жест доброй воли от нынешней администрации США", - сказал Красов."Как обозначает свою позицию государственный департамент и новая администрация США? Они ратуют за благое, но при этом обозначают несколько вопросов", - пояснил парламентарий, напомнив, что подобные оговорки возникали и при обсуждении договоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).По мнению Красова, заявления США с дополнительными условиями звучат как отсутствие реального стремления к возвращению соблюдений каких-либо соглашений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/sdelka-1595488524.html

https://ria.ru/20210127/dialog-1594831829.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выход сша из ядерной сделки по ирану, андрей красов, госдума рф, иран, сша