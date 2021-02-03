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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595937383.html
США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"
США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"
США продолжат следить за реализацией трубопровода "Северный поток 2" и примут решения о санкциях по необходимости, заявил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:22
2021-02-03T23:22
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
нед прайс
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США продолжат следить за реализацией трубопровода "Северный поток 2" и примут решения о санкциях по необходимости, заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.При этом, по его словам, санкции - лишь один из инструментов американской политики по "защите европейских союзников от хищнического поведения, в том числе со стороны России".Прайс добавил, что американские законы "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергобезопасности" - это "мощные инструменты, которые позволяют нам продвигать американскую внешнюю политику"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, нед прайс, сша, украина, в мире

США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"

23:22 03.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США продолжат следить за реализацией трубопровода "Северный поток 2" и примут решения о санкциях по необходимости, заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций", - сказал Прайс.

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
При этом, по его словам, санкции - лишь один из инструментов американской политики по "защите европейских союзников от хищнического поведения, в том числе со стороны России".
Прайс добавил, что американские законы "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергобезопасности" - это "мощные инструменты, которые позволяют нам продвигать американскую внешнюю политику".

"Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока" создаются для того, чтобы увеличить рычаги давления России на наших союзников и партнеров и подрывать трансатлантическую безопасность. США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наличие у Европы надежных диверсифицируемых поставок энергии, которые бы не затрагивали нашу коллективную безопасность", - сказал Прайс.

Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 08:00
Когда Россия достроит "Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Нед ПрайсСШАУкраинаВ мире
 
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