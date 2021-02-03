https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595937383.html

США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"

США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"

США продолжат следить за реализацией трубопровода "Северный поток 2" и примут решения о санкциях по необходимости, заявил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T23:22

2021-02-03T23:22

2021-02-03T23:22

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

нед прайс

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США продолжат следить за реализацией трубопровода "Северный поток 2" и примут решения о санкциях по необходимости, заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.При этом, по его словам, санкции - лишь один из инструментов американской политики по "защите европейских союзников от хищнического поведения, в том числе со стороны России".Прайс добавил, что американские законы "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергобезопасности" - это "мощные инструменты, которые позволяют нам продвигать американскую внешнюю политику"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, нед прайс, сша, украина, в мире