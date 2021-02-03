В Совфеде призвали Запад отреагировать на закрытие телеканалов на Украине
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Западные политические структуры должны незамедлительно отреагировать на введённые Киевом санкции в отношении оппозиционных телеканалов, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. По утверждению пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, а связаны с финансированием каналов из России.
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде инициирует объявление импичмента Зеленскому из-за решения ввести санкции против телеканалов.
"Импичмент - воздержусь от комментариев, такого рода инициативы и процедуры - сугубо внутреннее дело Украины. Но на саму ситуацию, разумеется, должны незамедлительно отреагировать соответствующие международные институты - по линии ОБСЕ и Совета Европы в первую очередь, но не в последнюю - и по линии Евросоюза с НАТО", - сказал Косачев.
"Все-таки речь идёт о совершенно неправовых и антидемократичных действиях их подопечного", - заключил сенатор.