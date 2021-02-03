https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595840085.html

В Совфеде призвали Запад отреагировать на закрытие телеканалов на Украине

В Совфеде призвали Запад отреагировать на закрытие телеканалов на Украине

Западные политические структуры должны незамедлительно отреагировать на введённые Киевом санкции в отношении оппозиционных телеканалов, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:37

2021-02-03T13:37

2021-02-03T13:37

совет федерации рф

константин косачев

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Западные политические структуры должны незамедлительно отреагировать на введённые Киевом санкции в отношении оппозиционных телеканалов, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. По утверждению пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, а связаны с финансированием каналов из России.Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде инициирует объявление импичмента Зеленскому из-за решения ввести санкции против телеканалов."Все-таки речь идёт о совершенно неправовых и антидемократичных действиях их подопечного", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, константин косачев, украина, в мире