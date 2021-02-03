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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595801220.html
В Раде назвали странным решение о санкциях против телеканалов
В Раде назвали странным решение о санкциях против телеканалов
Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает странным... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:30
2021-02-03T11:53
оппозиционная платформа - за жизнь
даниил гетманцев
тарас козак
112 украина
верховная рада украины
владимир зеленский
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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает странным решение о санкциях против оппозиционных телеканалов.Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Ограничительные меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы."112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание. Действия Зеленского они назвали "политической расправой над неугодными СМИ".
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оппозиционная платформа - за жизнь, даниил гетманцев, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде назвали странным решение о санкциях против телеканалов

10:30 03.02.2021 (обновлено: 11:53 03.02.2021)
 
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Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает странным решение о санкциях против оппозиционных телеканалов.

"В своей прошлой жизни мне "посчастливилось" защищать оппозиционный телеканал ТВі от попыток его закрыть со стороны власти Януковича. За несколько месяцев телеканал стал из никому неизвестного главным информационным каналом страны. Знаю точно, единственный на сто процентов прогнозируемый результат любого закрытия СМИ — рост его популярности. Странное решение СНБО, требующее объяснений", — написал он в фейсбуке.

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Ограничительные меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
"112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание. Действия Зеленского они назвали "политической расправой над неугодными СМИ".
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 09:38
Медведчук назвал решение о санкциях против украинских каналов незаконным
 
Оппозиционная платформа - За жизньДаниил ГетманцевТарас Козак112 УкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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