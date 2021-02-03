https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595801220.html

В Раде назвали странным решение о санкциях против телеканалов

В Раде назвали странным решение о санкциях против телеканалов

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает странным... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:30

2021-02-03T10:30

2021-02-03T11:53

оппозиционная платформа - за жизнь

даниил гетманцев

тарас козак

112 украина

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает странным решение о санкциях против оппозиционных телеканалов.Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Ограничительные меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы."112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание. Действия Зеленского они назвали "политической расправой над неугодными СМИ".

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595793557.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, даниил гетманцев, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире