https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595798209.html

В ЦБ оценили риск введения новых санкций против России при Байдене

В ЦБ оценили риск введения новых санкций против России при Байдене

Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, а также уменьшение доли нерезидентов на рынке... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:08

2021-02-03T10:08

2021-02-03T12:22

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, а также уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ во время пандемии снижают уязвимость экономики к возможным новым санкциям, при этом у ЦБ есть наработанный механизм действий на случай санкций, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова.Данилова отметила, что ЦБ уже привык к постоянно обсуждающимся санкциям."У нас есть наработанный механизм действий на случай санкций. Это различные меры на валютном рынке, в том числе свопы и РЕПО. Это и временные регуляторные послабления, включая те, что использовались в прошлом году в связи с пандемией. Все эти меры показали себя достаточно хорошо: уже в апреле российский долговой рынок восстановился - быстрее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками", - говорит глава департамента ЦБ.Читайте полный текст интервью Елизаветы Даниловой >>

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595795794.html

россия

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика