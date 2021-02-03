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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595798209.html
В ЦБ оценили риск введения новых санкций против России при Байдене
В ЦБ оценили риск введения новых санкций против России при Байдене
Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, а также уменьшение доли нерезидентов на рынке... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:08
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, а также уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ во время пандемии снижают уязвимость экономики к возможным новым санкциям, при этом у ЦБ есть наработанный механизм действий на случай санкций, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова.Данилова отметила, что ЦБ уже привык к постоянно обсуждающимся санкциям."У нас есть наработанный механизм действий на случай санкций. Это различные меры на валютном рынке, в том числе свопы и РЕПО. Это и временные регуляторные послабления, включая те, что использовались в прошлом году в связи с пандемией. Все эти меры показали себя достаточно хорошо: уже в апреле российский долговой рынок восстановился - быстрее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками", - говорит глава департамента ЦБ.Читайте полный текст интервью Елизаветы Даниловой &gt;&gt;
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ оценили риск введения новых санкций против России при Байдене

10:08 03.02.2021 (обновлено: 12:22 03.02.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, а также уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ во время пандемии снижают уязвимость экономики к возможным новым санкциям, при этом у ЦБ есть наработанный механизм действий на случай санкций, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова.
"Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ в результате пандемии - все эти факторы отчасти снижают уязвимость российского рынка к возможным санкциям", - ответила она на вопрос о вероятности введения новых санкций в отношении России с приходом нового президента США Джо Байдена.
Данилова отметила, что ЦБ уже привык к постоянно обсуждающимся санкциям.
"У нас есть наработанный механизм действий на случай санкций. Это различные меры на валютном рынке, в том числе свопы и РЕПО. Это и временные регуляторные послабления, включая те, что использовались в прошлом году в связи с пандемией. Все эти меры показали себя достаточно хорошо: уже в апреле российский долговой рынок восстановился - быстрее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками", - говорит глава департамента ЦБ.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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