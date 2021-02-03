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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595795794.html
Захарова заявила, что Запад всегда найдет повод для санкций
Захарова заявила, что Запад всегда найдет повод для санкций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность введения Западом антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:50
2021-02-03T12:26
ив роше
сергей лавров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
дмитрий песков
москва
сша
замена условного срока навального
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность введения Западом антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, заявила, что этим странам не нужен повод для таких шагов."Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Это политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет. И мы видим, что повод они используют совершенно разный. Им не нужно знать для этого реальность, погружаться в суть вопроса, разбираться", — сказала дипломат в эфире "Соловьев LIVE".Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. После этого многие страны, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить его.МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продлевая испытательный срок. Но только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вместе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были полностью выплачены властями России.
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595789370.html
https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595765789.html
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ив роше, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, дмитрий песков, москва, сша, замена условного срока навального, россия, алексей навальный, в мире

Захарова заявила, что Запад всегда найдет повод для санкций

09:50 03.02.2021 (обновлено: 12:26 03.02.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность введения Западом антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, заявила, что этим странам не нужен повод для таких шагов.
"Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Это политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет. И мы видим, что повод они используют совершенно разный. Им не нужно знать для этого реальность, погружаться в суть вопроса, разбираться", — сказала дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. После этого многие страны, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить его.
МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продлевая испытательный срок. Но только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вместе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были полностью выплачены властями России.
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