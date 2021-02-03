Медведчук назвал решение о санкциях против украинских каналов незаконным
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал решение о санкциях против телеканалов незаконным, он считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому за такое решение придется нести ответственность.
Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это решение является абсолютно незаконным… Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения. Но за такие решения неизбежно придется нести ответственность", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в среду.
Медведчук считает, что Зеленский "мечтает" зачистить информационное поле, чтобы общение президента с народом проходило "на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему", но такого, по мнению Медведчука, не будет. Политик считает, что Зеленскому придется дать ответы гражданам на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире в Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом.
"Причина падения рейтинга действующего президента и его партии не в работе телеканалов, а в том, что каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают – их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным", - считает Медведчук.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.