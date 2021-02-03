https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595793557.html

Медведчук назвал решение о санкциях против украинских каналов незаконным

Медведчук назвал решение о санкциях против украинских каналов незаконным

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал решение о санкциях против телеканалов незаконным, он считает, что... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:38

2021-02-03T09:38

2021-02-03T09:38

оппозиционная платформа - за жизнь

112 украина

виктор медведчук

донбасс

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал решение о санкциях против телеканалов незаконным, он считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому за такое решение придется нести ответственность.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".Медведчук считает, что Зеленский "мечтает" зачистить информационное поле, чтобы общение президента с народом проходило "на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему", но такого, по мнению Медведчука, не будет. Политик считает, что Зеленскому придется дать ответы гражданам на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире в Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/rasprava-1595776227.html

донбасс

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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире