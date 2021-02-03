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Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телекомпании "112-ТВ" ("112 Украина") и еще семи украинских... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T00:42
2021-02-03T00:42
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телекомпании "112-ТВ" ("112 Украина") и еще семи украинских телекомпаний, а также против депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.В дополнении к документу перечисляются юридические и физические лица, к которым применяются ограничения. Среди них депутат Рады Тарас Козак, а также компании "АРІАДНА ТВ", "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВИБІР", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ПАРТНЕР ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).Оказавшийся под санкциями Козак ранее заявлял, что является владельцем данных телекомпаний. Украинские СМИ также связывают эти каналы напрямую с его коллегой, главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , владимир зеленский, киев, украина, в мире

Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов

00:42 03.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телекомпании "112-ТВ" ("112 Украина") и еще семи украинских телекомпаний, а также против депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций", - говорится в тексте указа.
В дополнении к документу перечисляются юридические и физические лица, к которым применяются ограничения. Среди них депутат Рады Тарас Козак, а также компании "АРІАДНА ТВ", "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВИБІР", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ПАРТНЕР ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).
Оказавшийся под санкциями Козак ранее заявлял, что является владельцем данных телекомпаний. Украинские СМИ также связывают эти каналы напрямую с его коллегой, главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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