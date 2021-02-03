https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595774828.html

Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов

Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телекомпании "112-ТВ" ("112 Украина") и еще семи украинских... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T00:42

2021-02-03T00:42

2021-02-03T00:42

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телекомпании "112-ТВ" ("112 Украина") и еще семи украинских телекомпаний, а также против депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.В дополнении к документу перечисляются юридические и физические лица, к которым применяются ограничения. Среди них депутат Рады Тарас Козак, а также компании "АРІАДНА ТВ", "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВИБІР", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ПАРТНЕР ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).Оказавшийся под санкциями Козак ранее заявлял, что является владельцем данных телекомпаний. Украинские СМИ также связывают эти каналы напрямую с его коллегой, главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210202/zelenskiy-1595681746.html

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , владимир зеленский, киев, украина, в мире