https://ria.ru/20210203/s400-1595799534.html

Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года

Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года

Выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идёт по графику, Нью-Дели получит первый полк этих комплексов до конца года, заявил журналистам... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:17

2021-02-03T10:17

2021-02-03T10:17

россия

с-400 «триумф»

рособоронэкспорт

индия

безопасность

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БАНГАЛОР (Индия), 3 фев – РИА Новости. Выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идёт по графику, Нью-Дели получит первый полк этих комплексов до конца года, заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021."Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года", - сказал он.Дрожжов напомнил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты и приступили к обучению работе на С-400.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" стоимостью более пяти миллиардов долларов, эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в национальных валютах. Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.

https://ria.ru/20210203/istrebiteli-1595798609.html

россия

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, индия, безопасность