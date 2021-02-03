https://ria.ru/20210203/s400-1595799534.html
Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года
Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года
Выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идёт по графику, Нью-Дели получит первый полк этих комплексов до конца года, заявил журналистам... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:17
2021-02-03T10:17
2021-02-03T10:17
россия
с-400 «триумф»
рособоронэкспорт
индия
безопасность
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БАНГАЛОР (Индия), 3 фев – РИА Новости. Выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идёт по графику, Нью-Дели получит первый полк этих комплексов до конца года, заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021."Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года", - сказал он.Дрожжов напомнил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты и приступили к обучению работе на С-400.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" стоимостью более пяти миллиардов долларов, эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в национальных валютах. Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.
https://ria.ru/20210203/istrebiteli-1595798609.html
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россия, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, индия, безопасность