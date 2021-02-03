https://ria.ru/20210203/rumas-1595885890.html

Супруга Румаса опровергла сообщения о задержании экс-премьера Белоруссии

Супруга Румаса опровергла сообщения о задержании экс-премьера Белоруссии

Экс-премьер Белоруссии Сергей Румас не задержан, как сообщил ряд белорусских Telegram-каналов, а находится в отъезде за пределами страны, сообщила его супруга... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:41

2021-02-03T16:41

2021-02-03T16:41

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Экс-премьер Белоруссии Сергей Румас не задержан, как сообщил ряд белорусских Telegram-каналов, а находится в отъезде за пределами страны, сообщила его супруга Жанна Румас.Ряд Telegram-каналов республики сообщили, что в среду в рамках коррупционного дела были задержаны Румас, который возглавлял белорусское правительство в 2018-2020 годах, а также нескольких представителей банковской сферы и экс-банкиров."Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси", - приводит ее слова в среду новостной портал tut.by. От других комментариев супруга экс-премьера отказалась.В МВД Белоруссии РИА Новости сообщили на вопрос о задержании экс-премьера, что "информации нет". В КГБ Белоруссии отметили, что не комментируют эти сообщения: не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть". В Комитете госконтроля Белоруссии комментарий не удалось получить.

https://ria.ru/20200604/1572448818.html

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мвд белоруссии, сергей румас, кгб белоруссии, белоруссия, в мире