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Супруга Румаса опровергла сообщения о задержании экс-премьера Белоруссии
Супруга Румаса опровергла сообщения о задержании экс-премьера Белоруссии
Экс-премьер Белоруссии Сергей Румас не задержан, как сообщил ряд белорусских Telegram-каналов, а находится в отъезде за пределами страны, сообщила его супруга... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:41
2021-02-03T16:41
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Экс-премьер Белоруссии Сергей Румас не задержан, как сообщил ряд белорусских Telegram-каналов, а находится в отъезде за пределами страны, сообщила его супруга Жанна Румас.Ряд Telegram-каналов республики сообщили, что в среду в рамках коррупционного дела были задержаны Румас, который возглавлял белорусское правительство в 2018-2020 годах, а также нескольких представителей банковской сферы и экс-банкиров."Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси", - приводит ее слова в среду новостной портал tut.by. От других комментариев супруга экс-премьера отказалась.В МВД Белоруссии РИА Новости сообщили на вопрос о задержании экс-премьера, что "информации нет". В КГБ Белоруссии отметили, что не комментируют эти сообщения: не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть". В Комитете госконтроля Белоруссии комментарий не удалось получить.
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мвд белоруссии, сергей румас, кгб белоруссии, белоруссия, в мире

Супруга Румаса опровергла сообщения о задержании экс-премьера Белоруссии

16:41 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСергей Румас. Архивное фото
Сергей Румас. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Экс-премьер Белоруссии Сергей Румас не задержан, как сообщил ряд белорусских Telegram-каналов, а находится в отъезде за пределами страны, сообщила его супруга Жанна Румас.
Ряд Telegram-каналов республики сообщили, что в среду в рамках коррупционного дела были задержаны Румас, который возглавлял белорусское правительство в 2018-2020 годах, а также нескольких представителей банковской сферы и экс-банкиров.
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"Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси", - приводит ее слова в среду новостной портал tut.by. От других комментариев супруга экс-премьера отказалась.
В МВД Белоруссии РИА Новости сообщили на вопрос о задержании экс-премьера, что "информации нет". В КГБ Белоруссии отметили, что не комментируют эти сообщения: не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть". В Комитете госконтроля Белоруссии комментарий не удалось получить.
 
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