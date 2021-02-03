https://ria.ru/20210203/rosturizm-1595818623.html

Ростуризм ответил на обвинения ФАС о распределении грантов

Ростуризм ответил на обвинения ФАС о распределении грантов

Федеральное агентство по туризму предоставило всю необходимую информацию в Федеральную антимонопольную службу и подтверждает, что программа туристических... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:09

2021-02-03T12:09

2021-02-03T12:09

туризм

туризм

гранты

новости - туризм

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предоставило всю необходимую информацию в Федеральную антимонопольную службу и подтверждает, что программа туристических грантов отвечает всем требованиям прозрачности и открытости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в ФАС рассказали РИА Новости, что служба возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития индустрии гостеприимства, которые могли привести к ограничению конкуренции. В службе отметили, что всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов."Ростуризмом в установленном порядке предоставлена вся необходимая информация в Федеральную антимонопольную службу. Грантовая программа отвечает всем требованиям прозрачности и открытости", — проинформировал представитель пресс-службы агентства. — Это уникальная мера поддержки предпринимателей была реализована впервые в истории российского туризма и высоко оценена отраслью и регионами. За основу был взят механизм, который повсеместно используется другими ведомствами в самых различных отраслях и сферах деятельности и доказал свою эффективность".В агентстве отметили, что на конкурс пришло более четырех тысяч предпринимателей, что свидетельствует об отсутствии дискриминационных условий, а заявки по самым различным критериям оценивали более 100 независимых экспертов. В итоге, в соответствии с условиями конкурса, было отобрано более 400 заявок из 80 регионов страны, проекты по которым будут реализованы в ближайшее время."В соответствии с правилами грантового конкурса, Ростуризм установил сроки приема заявок с 22 сентября по 8 октября 2020 года, что составляет 17 календарных дней (13 рабочих дней). Необходимые для участия в конкурсе справки из ФНС в соответствии с Налоговым кодексом можно получить в течение пяти-десяти дней с момента подачи заявления, что также укладывается в установленные сроки подачи заявок, — пояснил представитель ведомства. — Более того, подтвердить отсутствие задолженности по налогам каждый заявитель мог практически мгновенно, путем загрузки в личный кабинет на сайте конкурса данных, полученных из кабинета налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы".В Ростуризме также рассказали, что распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивали два эксперта. То есть каждый из них ни в процессе голосования, ни после него не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал. Скорректировать свое мнение после голосования было невозможно. Экспертная работа была проверена Ростуризмом, конфликт интересов отсутствует. Вся необходимая информация передана в ФАС России."Мы находимся на постоянной связи с ФАС России, готовы учесть все рекомендации и нацелены на совершенствование механизма нашей грантовой программы, чтобы продолжить ее уже в этом году", — прокомментировал ситуацию представитель Ростуризма.

https://ria.ru/20210203/granty-1595809042.html

https://ria.ru/20200608/1572615649.html

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туризм, гранты, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная налоговая служба (фнс россии)