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Генпрокуратура представила результаты работы в сфере защиты животных
Генпрокуратура представила результаты работы в сфере защиты животных
Органы прокуратуры в 2020 году пресекли более 9 тысяч нарушений в сфере защиты животных, к ответственности привлечены около 2 тысяч лиц, сообщила Генпрокуратура РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:42
2021-02-03T14:42
россия
генеральная прокуратура рф
владимир бурматов
александр буксман
защита животных
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Органы прокуратуры в 2020 году пресекли более 9 тысяч нарушений в сфере защиты животных, к ответственности привлечены около 2 тысяч лиц, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос главы комитета Госдумы по экологии и по охране окружающей среды Владимира Бурматова.Документ за подписью первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана имеется в распоряжении РИА Новости."Всего в 2020 году органами прокуратуры пресечено свыше 9,2 тысячи нарушений законов в сфере защиты животных, с целью устранения которых внесено 4,6 тысячи представлений, в суды направлено 1,3 тысячи заявлений, опротестовано более 600 незаконных правовых актов. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тысячи лиц, возбуждено 23 уголовных дела", - говорится в документе.Отмечается, что причиной многочисленных фактов несоблюдения законов является ненадлежащий государственный надзор в сфере обращения с животными, "негативному состоянию законности способствует также отсутствие правового механизма привлечения лиц к административной ответственности за нарушения"."О состоянии законности и недостатках нормативно-правового регулирования в названной области проинформированы президент Российской Федерации и правительство", - говорится в документе.Вместе с тем, в Генпрокуратуре указывают, что в половине субъектов РФ по требованиям прокуроров устранены содержащиеся в региональных и муниципальных правовых актах противоречия федеральному законодательству, приняты меры к обустройству и строительству приютов для безнадзорных животных.
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россия, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, александр буксман, защита животных

Генпрокуратура представила результаты работы в сфере защиты животных

14:42 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Органы прокуратуры в 2020 году пресекли более 9 тысяч нарушений в сфере защиты животных, к ответственности привлечены около 2 тысяч лиц, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос главы комитета Госдумы по экологии и по охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Документ за подписью первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Всего в 2020 году органами прокуратуры пресечено свыше 9,2 тысячи нарушений законов в сфере защиты животных, с целью устранения которых внесено 4,6 тысячи представлений, в суды направлено 1,3 тысячи заявлений, опротестовано более 600 незаконных правовых актов. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тысячи лиц, возбуждено 23 уголовных дела", - говорится в документе.
Отмечается, что причиной многочисленных фактов несоблюдения законов является ненадлежащий государственный надзор в сфере обращения с животными, "негативному состоянию законности способствует также отсутствие правового механизма привлечения лиц к административной ответственности за нарушения".
"О состоянии законности и недостатках нормативно-правового регулирования в названной области проинформированы президент Российской Федерации и правительство", - говорится в документе.
Вместе с тем, в Генпрокуратуре указывают, что в половине субъектов РФ по требованиям прокуроров устранены содержащиеся в региональных и муниципальных правовых актах противоречия федеральному законодательству, приняты меры к обустройству и строительству приютов для безнадзорных животных.
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РоссияГенеральная прокуратура РФВладимир БурматовАлександр БуксманЗащита животных
 
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