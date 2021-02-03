https://ria.ru/20210203/rezultaty-1595855778.html

Генпрокуратура представила результаты работы в сфере защиты животных

Генпрокуратура представила результаты работы в сфере защиты животных

Органы прокуратуры в 2020 году пресекли более 9 тысяч нарушений в сфере защиты животных, к ответственности привлечены около 2 тысяч лиц, сообщила Генпрокуратура РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:42

2021-02-03T14:42

2021-02-03T14:42

россия

генеральная прокуратура рф

владимир бурматов

александр буксман

защита животных

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Органы прокуратуры в 2020 году пресекли более 9 тысяч нарушений в сфере защиты животных, к ответственности привлечены около 2 тысяч лиц, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос главы комитета Госдумы по экологии и по охране окружающей среды Владимира Бурматова.Документ за подписью первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана имеется в распоряжении РИА Новости."Всего в 2020 году органами прокуратуры пресечено свыше 9,2 тысячи нарушений законов в сфере защиты животных, с целью устранения которых внесено 4,6 тысячи представлений, в суды направлено 1,3 тысячи заявлений, опротестовано более 600 незаконных правовых актов. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тысячи лиц, возбуждено 23 уголовных дела", - говорится в документе.Отмечается, что причиной многочисленных фактов несоблюдения законов является ненадлежащий государственный надзор в сфере обращения с животными, "негативному состоянию законности способствует также отсутствие правового механизма привлечения лиц к административной ответственности за нарушения"."О состоянии законности и недостатках нормативно-правового регулирования в названной области проинформированы президент Российской Федерации и правительство", - говорится в документе.Вместе с тем, в Генпрокуратуре указывают, что в половине субъектов РФ по требованиям прокуроров устранены содержащиеся в региональных и муниципальных правовых актах противоречия федеральному законодательству, приняты меры к обустройству и строительству приютов для безнадзорных животных.

https://ria.ru/20210125/priyuty-1594427407.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/priyuty-1594548084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, александр буксман, защита животных