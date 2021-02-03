https://ria.ru/20210203/pyl-1595788709.html

Хабаровские власти объяснили пыль над Ванино при выгрузке угля холодами

Хабаровские власти объяснили пыль над Ванино при выгрузке угля холодами

Руководство предприятия "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) объяснило холодами пыль над хабаровским поселком Ванино при выгрузке вагонов с углем: специальные присадки,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:05

2021-02-03T09:05

2021-02-03T09:05

ванино (порт)

михаил дегтярев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Руководство предприятия "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) объяснило холодами пыль над хабаровским поселком Ванино при выгрузке вагонов с углем: специальные присадки, мешающие появлению пыли, теряют свои свойства на морозе.В январе житель поселка Ванино Хабаровского края опубликовал в соцсетях видео, где запечатлена перевалка угля в порту компанией "ВТУ". Видны клубы угольной пыли, которые разлетаются на десятки метров вокруг. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения стивидорной компанией экологических требований при перевалке угля в бухте Мучке.В видеозаписи в своем Telegram-канале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что лично проверил ситуацию, напомнив про договоренности с компанией о соблюдении мер экологической и промышленной безопасности в интересах людей.Согласно видео, руководство предприятия в ответ на вопрос Дегтярева объяснило пыление угля при выгрузке вагонов низкими температурами. По их данным, специальные присадки, которые добавляют при погрузке, теряют на морозе свои свойства."Все добавки, все присадки, использованные в момент погрузки вагонов, они имеют свойство не в полной мере препятствовать пылению. Этот факт зафиксирован. Мы сейчас с ним плотно работаем, мы выставили требования к грузоотправителям на дополнительное оснащение мест погрузки вагонов, мы на февраль-март снизили объемы, пошли в ущерб своей компании", - разъяснил ситуацию первый заместитель гендиректора ВТУ Евгений Григорьев. "Ждем заключения по итогам проверок природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора. Будем тщательно контролировать эту ситуацию", - отметил Дегтярев.Группа "Колмар" в сентябре 2020 года ввела в эксплуатацию новый морской угольный терминал "ВТУ" в порту поселка Ванино. Он предназначен для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых на юге Якутии на горно-обогатительных комплексах "Денисовский" и "Инаглинский". Тогда руководство компании заявляло, что терминал "учитывает все самые современные требования к перевалке пылящих грузов и оснащен технологиями подавления угольной пыли". На первом этапе ввели в эксплуатацию комплекс для перевалки угля мощностью 12 миллионов тонн в год. На втором этапе, в 2023 году, мощности будут увеличены до 24 миллионов тонн.

https://ria.ru/20200703/1573825988.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ванино (порт), михаил дегтярев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край, происшествия