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В КЧР полицейский избил коллегу, заподозрившего его в пьянстве
В КЧР полицейский избил коллегу, заподозрившего его в пьянстве
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против полицейского, который набросился с кулаками на коллегу из ДПС, заподозрившего его в опьянении,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:30
2021-02-03T17:30
2021-02-03T17:30
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против полицейского, который набросился с кулаками на коллегу из ДПС, заподозрившего его в опьянении, сообщает в среду региональное управление СК РФ.Дело в том, что гаишник попросил коллегу пройти медицинское освидетельствование, так как у того "наблюдались внешние признаки опьянения".Офицер, однако, "отреагировал агрессивно, применил физическую силу", но дебош "был пресечен". Позже выяснилось, что за рулем был сотрудник отдела полиции "Карачаевский".По факту отказа от освидетельствования на него завели административный протокол, а из-за "применения насилия" - уголовное дело по соответствующей статье.Региональное МВД сообщает, что, если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов по отрицательным мотивам, а его начальника строго накажут в дисциплинарном порядке.
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россия, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости.
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против полицейского, который набросился с кулаками на коллегу из ДПС, заподозрившего его в опьянении, сообщает в среду региональное управление СК РФ
.
"В ночь на 30 января в станице Кардоникской Зеленчуского района КЧР водитель Lada Vesta, сам являясь сотрудником МВД по Карачаево-Черкесской республике, применил насилие в отношении инспектора ДПС", - говорится в релизе.
Дело в том, что гаишник попросил коллегу пройти медицинское освидетельствование, так как у того "наблюдались внешние признаки опьянения".
Офицер, однако, "отреагировал агрессивно, применил физическую силу", но дебош "был пресечен". Позже выяснилось, что за рулем был сотрудник отдела полиции "Карачаевский".
По факту отказа от освидетельствования на него завели административный протокол, а из-за "применения насилия" - уголовное дело по соответствующей статье.
Региональное МВД сообщает, что, если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов по отрицательным мотивам, а его начальника строго накажут в дисциплинарном порядке.