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В Китае выявили COVID-19 на упаковке мяса птицы предприятий "Черкизово"
В Китае выявили COVID-19 на упаковке мяса птицы предприятий "Черкизово"
Власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", прием деклараций на... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:34
2021-02-03T19:34
2021-02-03T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
гуандун
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
черкизово (группа)
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", прием деклараций на поставки в страну продукции с данных площадок приостанавливается с 3 февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора."Сегодня, 3 февраля 2021 года, Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что, согласно законодательству Китая, с 3 февраля временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели. Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению."Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования. Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер", - добавляется в релизе.Российская служба отмечает, что рост числа выявлений генома COVID-19 на российских продуктах может указывать на усиление контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны властей Китая."Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе группу "Черкизово", о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса. Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки", - сообщает ведомство.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, гуандун, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), черкизово (группа), китай, в мире
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Власти Китая
обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", прием деклараций на поставки в страну продукции с данных площадок приостанавливается с 3 февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора
.
"Сегодня, 3 февраля 2021 года, Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун
генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово", - говорится в сообщении.
Ведомство указывает, что, согласно законодательству Китая, с 3 февраля временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели. Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.
"Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования. Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер", - добавляется в релизе.
Российская служба отмечает, что рост числа выявлений генома COVID-19 на российских продуктах может указывать на усиление контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны властей Китая.
"Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе группу "Черкизово", о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса. Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки", - сообщает ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.