Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/ptitsa-1595918630.html
В Китае выявили COVID-19 на упаковке мяса птицы предприятий "Черкизово"
В Китае выявили COVID-19 на упаковке мяса птицы предприятий "Черкизово"
Власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", прием деклараций на... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:34
2021-02-03T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
гуандун
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
черкизово (группа)
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_744b88994e433bfdf5d9f4b506e8fba7.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", прием деклараций на поставки в страну продукции с данных площадок приостанавливается с 3 февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора."Сегодня, 3 февраля 2021 года, Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что, согласно законодательству Китая, с 3 февраля временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели. Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению."Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования. Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер", - добавляется в релизе.Российская служба отмечает, что рост числа выявлений генома COVID-19 на российских продуктах может указывать на усиление контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны властей Китая."Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе группу "Черкизово", о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса. Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки", - сообщает ведомство.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200113/1563354659.html
россия
гуандун
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ccb5fe51ad460db1f381b74654b1266e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, гуандун, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), черкизово (группа), китай, в мире

В Китае выявили COVID-19 на упаковке мяса птицы предприятий "Черкизово"

19:34 03.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы "Черкизово", прием деклараций на поставки в страну продукции с данных площадок приостанавливается с 3 февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Сегодня, 3 февраля 2021 года, Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово", - говорится в сообщении.
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января 2020, 10:54Россия-Китай: Главное
Таможня Китая расширила список российских экспортеров мяса птицы
Ведомство указывает, что, согласно законодательству Китая, с 3 февраля временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели. Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.
"Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования. Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер", - добавляется в релизе.
Российская служба отмечает, что рост числа выявлений генома COVID-19 на российских продуктах может указывать на усиление контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны властей Китая.
"Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе группу "Черкизово", о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса. Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки", - сообщает ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГуандунФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Черкизово (группа)КитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния