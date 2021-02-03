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Зеленский поручил проверить состояние вооруженных сил Украины в Донбассе
Зеленский поручил проверить состояние вооруженных сил Украины в Донбассе
Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению Владимира... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:01
2021-02-03T19:01
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению Владимира Зеленского отправились в Донбасс для инспекции состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, передает пресс-служба главы государства."По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции Объединенных сил (ООС - ред.) на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.В офисе уточнили, что основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины и ВСУ и других органов военного управления. Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на готовность к выполнению задач."По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства", - сообщили в пресс-службе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210203/donbass-1595897530.html
https://ria.ru/20210203/impichment-1595872450.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, владимир зеленский, украина

Зеленский поручил проверить состояние вооруженных сил Украины в Донбассе

19:01 03.02.2021
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению Владимира Зеленского отправились в Донбасс для инспекции состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, передает пресс-служба главы государства.
"По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции Объединенных сил (ООС - ред.) на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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В офисе уточнили, что основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины и ВСУ и других органов военного управления. Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на готовность к выполнению задач.
"По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства", - сообщили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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