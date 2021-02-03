Россия уведомила США о процедурах по продлению ДСНВ
14:25 03.02.2021 (обновлено: 14:33 03.02.2021)
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия уведомила США о процедурах по продлению договора СНВ-3, Вашингтон надеется на скорое завершение процесса, заявил посол страны в РФ Джон Салливан.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, уведомила ли российская сторона США о процедурах по продлению договора.
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"Что касается ДСНВ, прогресс продолжается в реализации шагов, необходимых для продления договора… И я надеюсь, что он будет завершен очень скоро", - заявил посол журналистам.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.
ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.