https://ria.ru/20210203/protsedury-1595851397.html

Россия уведомила США о процедурах по продлению ДСНВ

Россия уведомила США о процедурах по продлению ДСНВ

Россия уведомила США о процедурах по продлению договора СНВ-3, Вашингтон надеется на скорое завершение процесса, заявил посол страны в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:25

2021-02-03T14:25

2021-02-03T14:33

джон салливан

договор снв-3

джо байден

владимир путин

россия

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия уведомила США о процедурах по продлению договора СНВ-3, Вашингтон надеется на скорое завершение процесса, заявил посол страны в РФ Джон Салливан."Да", - сказал он, отвечая на вопрос, уведомила ли российская сторона США о процедурах по продлению договора.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594789909.html

https://ria.ru/20210127/snv-3-1594721972.html

россия

вашингтон (город)

сша

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джон салливан, договор снв-3, джо байден, владимир путин, россия, вашингтон (город), сша