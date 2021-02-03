https://ria.ru/20210203/protesty-1595883013.html

В ОП обвинили соцсети в двойных стандартах из-за призывов к протестам

В ОП обвинили соцсети в двойных стандартах из-за призывов к протестам

Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила соцсети в политике двойных стандартов за то, что они блокируют... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:30

2021-02-03T16:30

2021-02-03T16:30

россия

лига безопасного интернета

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила соцсети в политике двойных стандартов за то, что они блокируют контент о протестах в США, но игнорируют призывы на несанкционированные акции в России."Налицо манипуляция со стороны крупных интернет-платформ, со стороны социальных сетей. Парадоксальная сложилась ситуация неких двойных стандартов со стороны этих платформ. Совсем недавно со всем миром мы наблюдали, как в начале января они очень активно блокировали похожую информацию в США, когда были массовые призывы к участию в несанкционированных акциях там. Но при этом мы видим их полную инерцию, нежелание блокировать подобный контент, который особенно распространяется в детской среде, у нас, на территории России", - рассказала Мизулина на общественных слушаниях "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях".Роскомнадзор 31 января сообщил, что соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и ведомства доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций. Ранее представители Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, лига безопасного интернета, общественная палата рф, общество