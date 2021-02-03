https://ria.ru/20210203/protesty-1595838397.html

Песков назвал оправданными действия полиции на несанкционированных акциях

Песков назвал оправданными действия полиции на несанкционированных акциях

Правоохранители на несогласованных акциях протеста выполняют функции по обеспечению безопасности во избежание худших последствий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:30

2021-02-03T13:30

2021-02-03T14:10

замена условного срока навального

россия

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правоохранители на несогласованных акциях протеста выполняют функции по обеспечению безопасности во избежание худших последствий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о перекрытиях улиц в столице, он пояснил, что такие решения силовиков не должны согласовываться с Кремлем. "За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с призывами к несогласованным акциям. И принимаются меры с тем, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Меры эффективные принимают, которые позволяют действительно избежать каких-то худших последствий", — сказал пресс-секретарь.По его словам, это вносит дискомфорт в жизнь города, но эти сложности не являются производной от деятельности полиции, которая реагирует на провокационные призывы и заявления.Песков подчеркнул, что в последние дни звучали многочисленные призывы к несогласованным акциям, но благодаря решительным действиям полиции ничего не произошло.Но в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность, добавил он.Накануне Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. Накануне, во время заседания суда и после него в центре Москвы — в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра — проходили несогласованные акции.

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595487261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, дмитрий песков, происшествия