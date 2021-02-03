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Песков назвал оправданными действия полиции на несанкционированных акциях
Песков назвал оправданными действия полиции на несанкционированных акциях
Правоохранители на несогласованных акциях протеста выполняют функции по обеспечению безопасности во избежание худших последствий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:30
2021-02-03T14:10
замена условного срока навального
россия
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правоохранители на несогласованных акциях протеста выполняют функции по обеспечению безопасности во избежание худших последствий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о перекрытиях улиц в столице, он пояснил, что такие решения силовиков не должны согласовываться с Кремлем. "За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с призывами к несогласованным акциям. И принимаются меры с тем, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Меры эффективные принимают, которые позволяют действительно избежать каких-то худших последствий", — сказал пресс-секретарь.По его словам, это вносит дискомфорт в жизнь города, но эти сложности не являются производной от деятельности полиции, которая реагирует на провокационные призывы и заявления.Песков подчеркнул, что в последние дни звучали многочисленные призывы к несогласованным акциям, но благодаря решительным действиям полиции ничего не произошло.Но в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность, добавил он.Накануне Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. Накануне, во время заседания суда и после него в центре Москвы — в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра — проходили несогласованные акции.
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замена условного срока навального, россия, дмитрий песков, происшествия

Песков назвал оправданными действия полиции на несанкционированных акциях

13:30 03.02.2021 (обновлено: 14:10 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правоохранители на несогласованных акциях протеста выполняют функции по обеспечению безопасности во избежание худших последствий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о перекрытиях улиц в столице, он пояснил, что такие решения силовиков не должны согласовываться с Кремлем.
"За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с призывами к несогласованным акциям. И принимаются меры с тем, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Меры эффективные принимают, которые позволяют действительно избежать каких-то худших последствий", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, это вносит дискомфорт в жизнь города, но эти сложности не являются производной от деятельности полиции, которая реагирует на провокационные призывы и заявления.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 12:44
В Кремле не будут прислушиваться к заявлениям США по незаконным акциям
Песков подчеркнул, что в последние дни звучали многочисленные призывы к несогласованным акциям, но благодаря решительным действиям полиции ничего не произошло.
Но в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность, добавил он.
"И подтверждает оправданность жестких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке", — заключил пресс-секретарь.
Накануне Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. Накануне, во время заседания суда и после него в центре Москвы — в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра — проходили несогласованные акции.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияДмитрий ПесковПроисшествия
 
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