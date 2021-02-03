https://ria.ru/20210203/protesty-1595820084.html

Депутат Рады пообещал организовать протесты из-за санкций Зеленского

Депутат Рады пообещал организовать протесты из-за санкций Зеленского

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что оппозиционные политики будут противостоять решению... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:04

2021-02-03T12:04

2021-02-03T12:04

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что оппозиционные политики будут противостоять решению президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против ряда телеканалов и выведут людей на акции протеста.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"."Мы, оппозиционные политики, которые системно защищают интересы украинского народа и украинского государства, конечно же, стоим поперек горла преступному режиму Зеленского. Мы будем бороться, противостоять, будем выводить людей на улицы. Другой возможности защитить свои конституционные права, к сожалению, в этой стране уже не осталось", - сказал Кива в среду в эфире телеканала ZIK.По его словам, решение о санкциях противоречит конституции Украины и свободе слова, у таких властей, по его мнению, не может быть политического будущего.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595809903.html

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595806014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире