https://ria.ru/20210203/prizyvy-1595873379.html

Роскомнадзор выявил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях

Роскомнадзор выявил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях

Роскомнадзор выявил в соцсетях порядка 2,5 тысяч призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, они были удалены, что позволило значительно сократить... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:46

2021-02-03T15:46

2021-02-03T15:46

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Роскомнадзор выявил в соцсетях порядка 2,5 тысяч призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, они были удалены, что позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников этих акций, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев."В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысяч таких призывов, их удалили. И можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере – со стороны несовершеннолетних", - сообщил Зайцев.

https://ria.ru/20210202/sotsseti-1595708943.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, происшествия