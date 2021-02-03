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Роскомнадзор выявил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях
Роскомнадзор выявил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях
Роскомнадзор выявил в соцсетях порядка 2,5 тысяч призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, они были удалены, что позволило значительно сократить... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:46
2021-02-03T15:46
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Роскомнадзор выявил в соцсетях порядка 2,5 тысяч призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, они были удалены, что позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников этих акций, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев."В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысяч таких призывов, их удалили. И можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере – со стороны несовершеннолетних", - сообщил Зайцев.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, происшествия

Роскомнадзор выявил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях

15:46 03.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Роскомнадзор выявил в соцсетях порядка 2,5 тысяч призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, они были удалены, что позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников этих акций, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях. В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. Сразу по выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещенного контента", - сказал представитель Роскомнадзора на общественных слушаниях "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях".

"В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысяч таких призывов, их удалили. И можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере – со стороны несовершеннолетних", - сообщил Зайцев.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоПроисшествия
 
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