Губернатор Вологодской области привился от коронавируса
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время интервью
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников привился от коронавируса и сообщил, что чувствует себя хорошо.
"Привился от коронавируса. Чувствую себя хорошо. Через три недели – вторая прививка. Теперь личного общения с вологжанами станет больше", - написал Кувшинников в среду на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщалось, до марта Вологодская область ожидает поставку 72,5 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции.
По данным регионального оперативного штаба, к среде в Вологодской области подтверждено почти 33,7 тысячи случаев заболевания, прирост за сутки составил 280 случаев. Выздоровели более 28,8 тысячи человек, скончался 641.
Российская вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и ранее уже получила одобрение регуляторов не только в РФ, но и в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.