https://ria.ru/20210203/privivka-1595824318.html

Губернатор Вологодской области привился от коронавируса

Губернатор Вологодской области привился от коронавируса

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников привился от коронавируса и сообщил, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:26

2021-02-03T12:26

2021-02-03T12:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

аргентина

воз

венесуэла

белоруссия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников привился от коронавируса и сообщил, что чувствует себя хорошо.Как сообщалось, до марта Вологодская область ожидает поставку 72,5 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции.По данным регионального оперативного штаба, к среде в Вологодской области подтверждено почти 33,7 тысячи случаев заболевания, прирост за сутки составил 280 случаев. Выздоровели более 28,8 тысячи человек, скончался 641.Российская вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и ранее уже получила одобрение регуляторов не только в РФ, но и в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595797084.html

https://ria.ru/20210203/sputnik-v-1595780818.html

аргентина

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, аргентина, воз, венесуэла, белоруссия, общество