Власти Приморья заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, появилась тенденция к снижению, сообщает правительство региона.
"Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболевания... За сутки зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом – 36 967", - говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, от коронавируса в крае прививается до 1,5 тысячи человек в сутки. По состоянию на 3 февраля привиты 8 992 человека. "Новая партия российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в более 60 тысяч доз поступит в конце февраля", – сказала глава краевого минздрава.
По информации властей, вакцинация наиболее активно проходит в Яковлевском, Дальнереченском районах, Дальнегорске, Октябрьском муниципальном округе, Находке, Владивостоке, Спасске-Дальнем.
"Вакцина позволит преодолеть распространение заболевания, сохранить здоровье людей и вернуть систему здравоохранения к плановой работе. При этом важно соблюдать режим повышенной готовности, санитарные правила", - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.
В регионе сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу. Всего выздоровели 28 341 из 36 967 заболевших, умерли 542.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.