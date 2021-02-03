https://ria.ru/20210203/primore-1595784282.html

Власти Приморья заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе

Власти Приморья заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе

Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, появилась тенденция к снижению, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T07:46

2021-02-03T07:46

2021-02-03T07:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владивосток

приморский край

дальнереченский район

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, появилась тенденция к снижению, сообщает правительство региона.По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, от коронавируса в крае прививается до 1,5 тысячи человек в сутки. По состоянию на 3 февраля привиты 8 992 человека. "Новая партия российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в более 60 тысяч доз поступит в конце февраля", – сказала глава краевого минздрава.По информации властей, вакцинация наиболее активно проходит в Яковлевском, Дальнереченском районах, Дальнегорске, Октябрьском муниципальном округе, Находке, Владивостоке, Спасске-Дальнем.В регионе сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу. Всего выздоровели 28 341 из 36 967 заболевших, умерли 542.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595634913.html

владивосток

приморский край

дальнереченский район

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владивосток, приморский край, дальнереченский район, общество