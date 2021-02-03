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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/primore-1595784282.html
Власти Приморья заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе
Власти Приморья заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе
Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, появилась тенденция к снижению, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T07:46
2021-02-03T07:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владивосток
приморский край
дальнереченский район
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, появилась тенденция к снижению, сообщает правительство региона.По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, от коронавируса в крае прививается до 1,5 тысячи человек в сутки. По состоянию на 3 февраля привиты 8 992 человека. "Новая партия российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в более 60 тысяч доз поступит в конце февраля", – сказала глава краевого минздрава.По информации властей, вакцинация наиболее активно проходит в Яковлевском, Дальнереченском районах, Дальнегорске, Октябрьском муниципальном округе, Находке, Владивостоке, Спасске-Дальнем.В регионе сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу. Всего выздоровели 28 341 из 36 967 заболевших, умерли 542.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владивосток, приморский край, дальнереченский район, общество

Власти Приморья заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе

07:46 03.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, появилась тенденция к снижению, сообщает правительство региона.
"Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболевания... За сутки зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом – 36 967", - говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, от коронавируса в крае прививается до 1,5 тысячи человек в сутки. По состоянию на 3 февраля привиты 8 992 человека. "Новая партия российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в более 60 тысяч доз поступит в конце февраля", – сказала глава краевого минздрава.
По информации властей, вакцинация наиболее активно проходит в Яковлевском, Дальнереченском районах, Дальнегорске, Октябрьском муниципальном округе, Находке, Владивостоке, Спасске-Дальнем.
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"Вакцина позволит преодолеть распространение заболевания, сохранить здоровье людей и вернуть систему здравоохранения к плановой работе. При этом важно соблюдать режим повышенной готовности, санитарные правила", - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.
В регионе сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу. Всего выздоровели 28 341 из 36 967 заболевших, умерли 542.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладивостокПриморский крайДальнереченский районОбщество
 
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