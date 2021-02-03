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Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН объяснил сообщения об изменении позиции США по строительству российского газопровода... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T04:35
2021-02-03T04:35
россия
сергей пикин
северный поток — 2
евросоюз
сша
украина
в мире
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Раскрыта причина изменения позиции США по "Северному потоку — 2"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН объяснил сообщения об изменении позиции США по строительству российского газопровода "Северный поток — 2".Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне написала, что США впервые сигнализировали о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против "Северного потока — 2". При этом они хотят договориться о возможности временного отключения трубопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Также, по данным газеты, Вашингтон призывает провести новые переговоры по транзиту голубого топлива через Украину с целью улучшения условий для Киева.Интересы Украины в переговорах по "Северному потоку — 2" на самом деле мало интересуют Вашингтон, считает эксперт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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россия, сергей пикин, северный поток — 2, евросоюз, сша, украина, в мире

Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"

04:35 03.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН объяснил сообщения об изменении позиции США по строительству российского газопровода "Северный поток — 2".
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне написала, что США впервые сигнализировали о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против "Северного потока — 2". При этом они хотят договориться о возможности временного отключения трубопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Также, по данным газеты, Вашингтон призывает провести новые переговоры по транзиту голубого топлива через Украину с целью улучшения условий для Киева.

"Новый президент США Джо Байден хочет сдружиться с Германией и Европой, поэтому риторика и меняется — нужно сделать какое-то послабление. Тем более понятно, что проект все равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление", — сказал Пикин.

Интересы Украины в переговорах по "Северному потоку — 2" на самом деле мало интересуют Вашингтон, считает эксперт.

"По большому счету, прохождение газа через Украину больше нужно европейцам, чем американцам. <…> А американцам, наоборот, – чем беднее Украина, тем проще на нее влиять. Я не уверен, что они сильно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Политически, может, они об этом говорят, но фактически они больше заинтересованы в слабой Украине, чтобы влиять на нее с помощью своих военных и политических рычагов", — объяснил Пикин.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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РоссияСергей ПикинСеверный поток — 2ЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
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