https://ria.ru/20210203/potok-1595780242.html

Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"

Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН объяснил сообщения об изменении позиции США по строительству российского газопровода... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T04:35

2021-02-03T04:35

2021-02-03T04:35

россия

сергей пикин

северный поток — 2

евросоюз

сша

украина

в мире

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Раскрыта причина изменения позиции США по "Северному потоку — 2"

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН объяснил сообщения об изменении позиции США по строительству российского газопровода "Северный поток — 2".Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне написала, что США впервые сигнализировали о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против "Северного потока — 2". При этом они хотят договориться о возможности временного отключения трубопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Также, по данным газеты, Вашингтон призывает провести новые переговоры по транзиту голубого топлива через Украину с целью улучшения условий для Киева.Интересы Украины в переговорах по "Северному потоку — 2" на самом деле мало интересуют Вашингтон, считает эксперт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ria.ru/20210202/potok-1595736362.html

россия

сша

украина

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россия, сергей пикин, северный поток — 2, евросоюз, сша, украина, в мире