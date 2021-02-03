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Эксперт оценил исследование о глобальном потеплении из-за локдаунов
Эксперт оценил исследование о глобальном потеплении из-за локдаунов
Введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле, скорее наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов, сказал... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:20
2021-02-03T16:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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открытия - риа наука
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле, скорее наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Кислов.Ранее на сайте научной и технической информации PhYs.org было опубликовано исследование американского Национального центра атмосферных исследований (NCAR), согласно которому введение локдаунов из-за пандемии коронавируса привело к повышению температуры на планете.Кислов отметил, что сигнал об изменении температуры в этой ситуации настолько ничтожный, что зафиксировать его невозможно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, земля, открытия - риа наука

Эксперт оценил исследование о глобальном потеплении из-за локдаунов

16:20 03.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМалолюдная улица Институтская в Киеве
Малолюдная улица Институтская в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле, скорее наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Кислов.
Ранее на сайте научной и технической информации PhYs.org было опубликовано исследование американского Национального центра атмосферных исследований (NCAR), согласно которому введение локдаунов из-за пандемии коронавируса привело к повышению температуры на планете.
"К потеплению привели? Это какая-то ошибка, оно не могло привести к потеплению, наверное, к похолоданию все-таки. Потому что, тут же смысл в том, что локдаун - уменьшение производства, уменьшение движения, уменьшение выбросов парниковых газов атмосферу. Соответственно, некое снижение темпов глобального потепления", - рассказал он.
Кислов отметил, что сигнал об изменении температуры в этой ситуации настолько ничтожный, что зафиксировать его невозможно.
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