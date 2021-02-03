https://ria.ru/20210203/poteplenie-1595880728.html

Эксперт оценил исследование о глобальном потеплении из-за локдаунов

Эксперт оценил исследование о глобальном потеплении из-за локдаунов

Введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле, скорее наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов, сказал... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:20

2021-02-03T16:20

2021-02-03T16:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

земля

открытия - риа наука

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле, скорее наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Кислов.Ранее на сайте научной и технической информации PhYs.org было опубликовано исследование американского Национального центра атмосферных исследований (NCAR), согласно которому введение локдаунов из-за пандемии коронавируса привело к повышению температуры на планете.Кислов отметил, что сигнал об изменении температуры в этой ситуации настолько ничтожный, что зафиксировать его невозможно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/poteplenie-1594795410.html

земля

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, земля, открытия - риа наука