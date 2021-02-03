Эксперт оценил исследование о глобальном потеплении из-за локдаунов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Введение локдаунов не могло привести к потеплению на Земле, скорее наоборот, привело к снижению температуры из-за уменьшения выбросов парниковых газов, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Кислов.
Ранее на сайте научной и технической информации PhYs.org было опубликовано исследование американского Национального центра атмосферных исследований (NCAR), согласно которому введение локдаунов из-за пандемии коронавируса привело к повышению температуры на планете.
"К потеплению привели? Это какая-то ошибка, оно не могло привести к потеплению, наверное, к похолоданию все-таки. Потому что, тут же смысл в том, что локдаун - уменьшение производства, уменьшение движения, уменьшение выбросов парниковых газов атмосферу. Соответственно, некое снижение темпов глобального потепления", - рассказал он.
Кислов отметил, что сигнал об изменении температуры в этой ситуации настолько ничтожный, что зафиксировать его невозможно.
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