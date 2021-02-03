Россия выдала Польше подозреваемого в убийстве мужчину
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Россия выдала Польше гражданина, более 15 лет находившегося в розыске за изнасилование и убийство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По информации ведомства, в августе 2020 года по заявлению жительницы Иваново о побоях, причиненных сожителем, полицейские задержали гражданина, не имевшего при себе документов, представившегося Марком Россо. По дактилоскопическим учетам удалось установить, что задержанный является Жаком Мирославом Дариушем, уроженцем города Лоздь Польши, которого разыскивают за убийство и изнасилование, совершенные в 1995 году.
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Фрунзенский районный суд Иваново арестовал иностранца. Было установлено, что Дариуш является гражданином Польши, гражданство РФ он не приобретал. Поэтому предусмотренных международными договорами и российским законодательством препятствий для его экстрадиции не имелось.
"Генеральной прокуратурой РФ был удовлетворен запрос министерства юстиции Республики Польша о выдаче Жака Мирослава Дариуша для привлечения к уголовной ответственности. Решение Генпрокуратуры России вступило в законную силу. Сегодня Жак Мирослав Дариуш в сопровождении спецконвоя отправлен на родину", - говорится в сообщении.
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