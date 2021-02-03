https://ria.ru/20210203/polsha-1595871113.html

Россия выдала Польше подозреваемого в убийстве мужчину

Россия выдала Польше подозреваемого в убийстве мужчину

Россия выдала Польше гражданина, более 15 лет находившегося в розыске за изнасилование и убийство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:38

2021-02-03T15:38

2021-02-03T15:38

россия

генеральная прокуратура рф

польша

иваново

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_f74899539f210e27e32c6d643d7d2ada.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Россия выдала Польше гражданина, более 15 лет находившегося в розыске за изнасилование и убийство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По информации ведомства, в августе 2020 года по заявлению жительницы Иваново о побоях, причиненных сожителем, полицейские задержали гражданина, не имевшего при себе документов, представившегося Марком Россо. По дактилоскопическим учетам удалось установить, что задержанный является Жаком Мирославом Дариушем, уроженцем города Лоздь Польши, которого разыскивают за убийство и изнасилование, совершенные в 1995 году.Фрунзенский районный суд Иваново арестовал иностранца. Было установлено, что Дариуш является гражданином Польши, гражданство РФ он не приобретал. Поэтому предусмотренных международными договорами и российским законодательством препятствий для его экстрадиции не имелось.

https://ria.ru/20210128/ubiystvo-1594950109.html

https://ria.ru/20201206/rosrybolovstvo-1587923644.html

россия

польша

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, польша, иваново, в мире