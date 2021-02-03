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В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего полицейского
В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего полицейского
Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении толкнувшего на несогласованной акции 31 января полицейского-водителя... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:47
2021-02-03T19:45
россия
дмитрий песков
владимир путин
архангельская область
архангельск
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении толкнувшего на несогласованной акции 31 января полицейского-водителя уроженца Архангельской области Артема Попова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Органами предварительного следствия было установлено, что 31 января на Сенной площади Попов толкнул полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району в область спины, чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред.Попов был задержан 1 февраля, и ему предъявлено обвинение. По информации пресс-службы судов, свою вину он признал.Ранее сообщалось, что суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта уроженца Архангельска Кирилла Богданова по ч. 1 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Органы предварительного следствия считают, что он во время акции на Сенной площади ударил сотрудника полиции. В ответ на эти действия сотрудник достал табельный пистолет. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что действия полицейского были законны и он пресекал этим агрессию.Несогласованная акция прошла в центре Петербурга 31 января, были задержаны десятки ее участников. По последним данным, суды в Петербурге назначили административное наказание более чем 540 ее участникам, в том числе почти 200 человек отправлены под административный арест. После акции было возбуждено два уголовных дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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россия
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россия, дмитрий песков, владимир путин, архангельская область, архангельск, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего полицейского

18:47 03.02.2021 (обновлено: 19:45 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении толкнувшего на несогласованной акции 31 января полицейского-водителя уроженца Архангельской области Артема Попова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Попова обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) заключили под стражу на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

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Органами предварительного следствия было установлено, что 31 января на Сенной площади Попов толкнул полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району в область спины, чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред.
Попов был задержан 1 февраля, и ему предъявлено обвинение. По информации пресс-службы судов, свою вину он признал.
Ранее сообщалось, что суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта уроженца Архангельска Кирилла Богданова по ч. 1 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Органы предварительного следствия считают, что он во время акции на Сенной площади ударил сотрудника полиции. В ответ на эти действия сотрудник достал табельный пистолет. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что действия полицейского были законны и он пресекал этим агрессию.
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Несогласованная акция прошла в центре Петербурга 31 января, были задержаны десятки ее участников. По последним данным, суды в Петербурге назначили административное наказание более чем 540 ее участникам, в том числе почти 200 человек отправлены под административный арест. После акции было возбуждено два уголовных дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов.
За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАрхангельская областьАрхангельскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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