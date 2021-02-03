https://ria.ru/20210203/politseyskiy-1595912072.html

В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего полицейского

В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего полицейского

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении толкнувшего на несогласованной акции 31 января полицейского-водителя... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:47

2021-02-03T18:47

2021-02-03T19:45

россия

дмитрий песков

владимир путин

архангельская область

архангельск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении толкнувшего на несогласованной акции 31 января полицейского-водителя уроженца Архангельской области Артема Попова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Органами предварительного следствия было установлено, что 31 января на Сенной площади Попов толкнул полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району в область спины, чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред.Попов был задержан 1 февраля, и ему предъявлено обвинение. По информации пресс-службы судов, свою вину он признал.Ранее сообщалось, что суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта уроженца Архангельска Кирилла Богданова по ч. 1 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Органы предварительного следствия считают, что он во время акции на Сенной площади ударил сотрудника полиции. В ответ на эти действия сотрудник достал табельный пистолет. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что действия полицейского были законны и он пресекал этим агрессию.Несогласованная акция прошла в центре Петербурга 31 января, были задержаны десятки ее участников. По последним данным, суды в Петербурге назначили административное наказание более чем 540 ее участникам, в том числе почти 200 человек отправлены под административный арест. После акции было возбуждено два уголовных дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

архангельская область

архангельск

санкт-петербург

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россия, дмитрий песков, владимир путин, архангельская область, архангельск, санкт-петербург, происшествия