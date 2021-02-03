https://ria.ru/20210203/polineziya-1595884459.html

Французская Полинезия закрыла границы для туристов

Французская Полинезия закрыла границы для туристов

Власти Французской Полинезии закрыли границы для иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:26

2021-02-03T18:26

2021-02-03T18:26

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

таити

новости - туризм

французская полинезия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Французской Полинезии закрыли границы для иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure.Страна, в состав которой входят 118 островов, в том числе популярные у путешественников Таити и Бора-Бора, с 3 февраля закрыла границы из-за роста числа зараженных коронавирусом в мире и распространения нового штамма инфекции. В самом государстве пик заболеваемости был осенью — тогда зафиксировали более 18 тысяч случаев, в последние дни – ни одного.Зарубежные гости, которые сейчас находятся во Французской Полинезии, могут продолжить путешествие, сообщил Совет по туризму.На островах до 15 февраля установлен ночной комендантский час, закрыты бары и ночные клубы, введен масочный режим.Для посещения курортов иностранцам было необходимо представить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, медстраховку и пройти повторное тестирование на четвертый день после прилета.

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

таити

французская полинезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, таити, новости - туризм, французская полинезия