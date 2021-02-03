https://ria.ru/20210203/polineziya-1595884459.html
Французская Полинезия закрыла границы для туристов
Французская Полинезия закрыла границы для туристов
Власти Французской Полинезии закрыли границы для иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:26
2021-02-03T18:26
2021-02-03T18:26
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коронавирус covid-19
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таити
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Французской Полинезии закрыли границы для иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure.Страна, в состав которой входят 118 островов, в том числе популярные у путешественников Таити и Бора-Бора, с 3 февраля закрыла границы из-за роста числа зараженных коронавирусом в мире и распространения нового штамма инфекции. В самом государстве пик заболеваемости был осенью — тогда зафиксировали более 18 тысяч случаев, в последние дни – ни одного.Зарубежные гости, которые сейчас находятся во Французской Полинезии, могут продолжить путешествие, сообщил Совет по туризму.На островах до 15 февраля установлен ночной комендантский час, закрыты бары и ночные клубы, введен масочный режим.Для посещения курортов иностранцам было необходимо представить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, медстраховку и пройти повторное тестирование на четвертый день после прилета.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, таити, новости - туризм, французская полинезия
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Власти Французской Полинезии закрыли границы для иностранных туристов, сообщает
Travel and Leisure.
Страна, в состав которой входят 118 островов, в том числе популярные у путешественников Таити и Бора-Бора, с 3 февраля закрыла границы из-за роста числа зараженных коронавирусом в мире и распространения нового штамма инфекции. В самом государстве пик заболеваемости был осенью — тогда зафиксировали более 18 тысяч случаев, в последние дни – ни одного.
Зарубежные гости, которые сейчас находятся во Французской Полинезии, могут продолжить путешествие, сообщил Совет по туризму.
На островах до 15 февраля установлен ночной комендантский час, закрыты бары и ночные клубы, введен масочный режим.
Для посещения курортов иностранцам было необходимо представить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, медстраховку и пройти повторное тестирование на четвертый день после прилета.