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Москвичей в выходные ожидает сухая морозная погода
Москвичей в выходные ожидает сухая морозная погода
Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:00
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татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, еще более низкая температура ожидается 7 числа: в Москве ночью ниже минус 20, по области - до минус 23, в пониженных местах рельефа может быть и более низкая температура, и дневная температура минус 14 - минус 19. "Причем этот холод будет на фоне довольно плотного северо-западного ветра, поэтому эффективная температура будет значительно ниже, чем то что показывают термометры, что заставит нас одеваться по погоде в полном смысле этого слова", - подчеркнула синоптик.Позднякова уточнила, что в Москве может проглянуть солнце. "Мы рассчитываем, что солнце будет, особенно с большей вероятностью в воскресенье, чем в субботу, поэтому, может быть, день будет внешне выглядеть более комфортно, чем субботний, хотя температура в воскресенье ниже", - рассказала метеоролог.
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татьяна позднякова, москва, общество

Москвичей в выходные ожидает сухая морозная погода

12:00 03.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Выходные дни погоду будет определять гребень холодного Арктического антициклона, поэтому погода у нас будет с переменной облачностью, без осадков и довольно морозная. В ночные часы в субботу в Москве минус 15 - минус 17, по области до минус 20, и дневная температура минус 12 - минус 14. То есть температура будет ниже климатической нормы градусов на 6-7", - рассказала Позднякова.
По ее словам, еще более низкая температура ожидается 7 числа: в Москве ночью ниже минус 20, по области - до минус 23, в пониженных местах рельефа может быть и более низкая температура, и дневная температура минус 14 - минус 19. "Причем этот холод будет на фоне довольно плотного северо-западного ветра, поэтому эффективная температура будет значительно ниже, чем то что показывают термометры, что заставит нас одеваться по погоде в полном смысле этого слова", - подчеркнула синоптик.
Позднякова уточнила, что в Москве может проглянуть солнце. "Мы рассчитываем, что солнце будет, особенно с большей вероятностью в воскресенье, чем в субботу, поэтому, может быть, день будет внешне выглядеть более комфортно, чем субботний, хотя температура в воскресенье ниже", - рассказала метеоролог.
Пречистенская аптека в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 15:26
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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