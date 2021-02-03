https://ria.ru/20210203/pogoda-1595819258.html

Москвичей в выходные ожидает сухая морозная погода

Москвичей в выходные ожидает сухая морозная погода

Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:00

2021-02-03T12:00

2021-02-03T12:00

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, еще более низкая температура ожидается 7 числа: в Москве ночью ниже минус 20, по области - до минус 23, в пониженных местах рельефа может быть и более низкая температура, и дневная температура минус 14 - минус 19. "Причем этот холод будет на фоне довольно плотного северо-западного ветра, поэтому эффективная температура будет значительно ниже, чем то что показывают термометры, что заставит нас одеваться по погоде в полном смысле этого слова", - подчеркнула синоптик.Позднякова уточнила, что в Москве может проглянуть солнце. "Мы рассчитываем, что солнце будет, особенно с большей вероятностью в воскресенье, чем в субботу, поэтому, может быть, день будет внешне выглядеть более комфортно, чем субботний, хотя температура в воскресенье ниже", - рассказала метеоролог.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество