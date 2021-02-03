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В Белоруссии рассказали о графике следования поездов Минск-Москва
В Белоруссии рассказали о графике следования поездов Минск-Москва
Поезд Минск-Москва белорусского формирования с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а обратно - по нечетным, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:52
2021-02-03T19:20
россия
белавиа
михаил мишустин
аэрофлот
ржд
белоруссия
белорусская железная дорога
москва
минск
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Поезд Минск-Москва белорусского формирования с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а обратно - по нечетным, сообщила в среду пресс-служба Белорусской железной дороги.Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск. На сайте кабмина отмечалось, что будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске.Отмечается, что из Минска поезд будет отправляться в 22.10 (совпадает с мск) и прибывать в Москву в 8.13, а из Москвы поезд отправится в 22.13 и прибудет в Минск в 7.26.По ее данным, также предусматривается остановка поездов №30 Калининград–Москва и №29 Москва–Калининград на станции Минск-Пассажирский, реализация проездных документов будет осуществляться только для проезда в сообщении Минск-Москва и обратно. "При этом пассажиры смогут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский", - пояснили в пресс-службе.Отмечается, что при проезде в поездах пассажирам настоятельно рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. "Белорусская железная дорога продолжит дальнейшее взаимодействие с ОАО "РЖД" по поэтапному восстановлению графика движения международных поездов в сообщении с Российской Федерацией, о чем будет оперативно информировать пассажиров", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот".Белорусская железная дорога уточнила, что поезд Минск-Москва с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а из Москвы - по нечетным.
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россия, белавиа, михаил мишустин, аэрофлот, ржд, белоруссия, белорусская железная дорога, москва, минск, в мире

В Белоруссии рассказали о графике следования поездов Минск-Москва

18:52 03.02.2021 (обновлено: 19:20 03.02.2021)
 
© Фото : Белорусская железная дорогаФирменный поезд Беларусь Минск-Москва
Фирменный поезд Беларусь Минск-Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Белорусская железная дорога
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Поезд Минск-Москва белорусского формирования с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а обратно - по нечетным, сообщила в среду пресс-служба Белорусской железной дороги.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск. На сайте кабмина отмечалось, что будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске.
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"Восстановление движения международных пассажирских поездов будет осуществляться поэтапно. На первоначальном этапе будет организовано курсирование поезда № 2/1 Минск–Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Минска по четным, а из Москвы по нечетным дням", - говорится в сообщении на сайте Белорусской железной дороги.

Отмечается, что из Минска поезд будет отправляться в 22.10 (совпадает с мск) и прибывать в Москву в 8.13, а из Москвы поезд отправится в 22.13 и прибудет в Минск в 7.26.

"На данном этапе по территории Республики Беларусь поезд будет следовать без осуществления посадки и высадки пассажиров на станции Орша-Центральная. По территории Российской Федерации он будет делать остановки на станциях Смоленск и Вязьма", - уточнили в пресс-службе.

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По ее данным, также предусматривается остановка поездов №30 Калининград–Москва и №29 Москва–Калининград на станции Минск-Пассажирский, реализация проездных документов будет осуществляться только для проезда в сообщении Минск-Москва и обратно. "При этом пассажиры смогут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что при проезде в поездах пассажирам настоятельно рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. "Белорусская железная дорога продолжит дальнейшее взаимодействие с ОАО "РЖД" по поэтапному восстановлению графика движения международных поездов в сообщении с Российской Федерацией, о чем будет оперативно информировать пассажиров", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот".Белорусская железная дорога уточнила, что поезд Минск-Москва с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а из Москвы - по нечетным.
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