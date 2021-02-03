https://ria.ru/20210203/poezd-1595912950.html

В Белоруссии рассказали о графике следования поездов Минск-Москва

В Белоруссии рассказали о графике следования поездов Минск-Москва

Поезд Минск-Москва белорусского формирования с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а обратно - по нечетным, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:52

2021-02-03T18:52

2021-02-03T19:20

россия

белавиа

михаил мишустин

аэрофлот

ржд

белоруссия

белорусская железная дорога

москва

минск

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Поезд Минск-Москва белорусского формирования с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а обратно - по нечетным, сообщила в среду пресс-служба Белорусской железной дороги.Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск. На сайте кабмина отмечалось, что будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске.Отмечается, что из Минска поезд будет отправляться в 22.10 (совпадает с мск) и прибывать в Москву в 8.13, а из Москвы поезд отправится в 22.13 и прибудет в Минск в 7.26.По ее данным, также предусматривается остановка поездов №30 Калининград–Москва и №29 Москва–Калининград на станции Минск-Пассажирский, реализация проездных документов будет осуществляться только для проезда в сообщении Минск-Москва и обратно. "При этом пассажиры смогут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский", - пояснили в пресс-службе.Отмечается, что при проезде в поездах пассажирам настоятельно рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. "Белорусская железная дорога продолжит дальнейшее взаимодействие с ОАО "РЖД" по поэтапному восстановлению графика движения международных поездов в сообщении с Российской Федерацией, о чем будет оперативно информировать пассажиров", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот".Белорусская железная дорога уточнила, что поезд Минск-Москва с 00.00 8 февраля будет ходить из Минска по четным дням, а из Москвы - по нечетным.

https://ria.ru/20210203/torgovlya-1595863983.html

https://ria.ru/20210203/kooperatsiya-1595824115.html

https://ria.ru/20210201/integratsiya-1595463337.html

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россия, белавиа, михаил мишустин, аэрофлот, ржд, белоруссия, белорусская железная дорога, москва, минск, в мире