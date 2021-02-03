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В Европе поддержали украинских журналистов
В Европе поддержали украинских журналистов
Европейская федерация журналистов (ЕFJ) полностью поддерживает заявление Союза журналистов Украины, который назвал санкции против украинских телеканалов... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:23
2021-02-03T13:23
оппозиционная платформа - за жизнь
европейская федерация журналистов
брюссель
владимир зеленский
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Европейская федерация журналистов (ЕFJ) полностью поддерживает заявление Союза журналистов Украины, который назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова, сообщил РИА Новости генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.Ранее глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова, союз будет информировать международных партнеров из Международной федерации журналистов в Брюсселе, Европейской ассоциации журналистов, ОБСЕ.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Ранее глава НСЖУ написал в Facebook, что украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию и несут за свою деятельность ответственность в рамках закона. Томиленко подчеркнул, что "политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление". Он назвал решение украинских властей "информационным взрывом", оно шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова.
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html
https://ria.ru/20210203/obvineniya-1595830421.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, европейская федерация журналистов, брюссель, владимир зеленский, украина, в мире

В Европе поддержали украинских журналистов

13:23 03.02.2021
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПредставители прессы на встрече президента Украины Петра Порошенко с Государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве
Представители прессы на встрече президента Украины Петра Порошенко с Государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Пресс-служба президента Украины
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Европейская федерация журналистов (ЕFJ) полностью поддерживает заявление Союза журналистов Украины, который назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова, сообщил РИА Новости генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.
Ранее глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова, союз будет информировать международных партнеров из Международной федерации журналистов в Брюсселе, Европейской ассоциации журналистов, ОБСЕ.
Покровский собор и Спасская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 13:07
В Кремле осудили введение санкций против трех каналов на Украине
"Могу вам сказать, что Европейская федерация журналистов полностью поддерживает заявление Национального союза журналистов Украины (НСЖУ)", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Ранее глава НСЖУ написал в Facebook, что украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию и несут за свою деятельность ответственность в рамках закона. Томиленко подчеркнул, что "политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление". Он назвал решение украинских властей "информационным взрывом", оно шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 12:57
В СЖР отреагировали на обвинения в поддержке Россией украинских каналов
 
Оппозиционная платформа - За жизньЕвропейская федерация журналистовБрюссельВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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