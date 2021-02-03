https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595836703.html

В Европе поддержали украинских журналистов

В Европе поддержали украинских журналистов

Европейская федерация журналистов (ЕFJ) полностью поддерживает заявление Союза журналистов Украины, который назвал санкции против украинских телеканалов... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:23

2021-02-03T13:23

2021-02-03T13:23

оппозиционная платформа - за жизнь

европейская федерация журналистов

брюссель

владимир зеленский

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Европейская федерация журналистов (ЕFJ) полностью поддерживает заявление Союза журналистов Украины, который назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова, сообщил РИА Новости генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.Ранее глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова, союз будет информировать международных партнеров из Международной федерации журналистов в Брюсселе, Европейской ассоциации журналистов, ОБСЕ.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Ранее глава НСЖУ написал в Facebook, что украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию и несут за свою деятельность ответственность в рамках закона. Томиленко подчеркнул, что "политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление". Он назвал решение украинских властей "информационным взрывом", оно шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова.

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html

https://ria.ru/20210203/obvineniya-1595830421.html

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, европейская федерация журналистов, брюссель, владимир зеленский, украина, в мире