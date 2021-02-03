https://ria.ru/20210203/plazma-1595868104.html

В Петербурге заготовили более 700 литров антиковидной плазмы

В Петербурге заготовили более 700 литров антиковидной плазмы

Более 700 литров антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19 заготовили на станциях переливания крови города, сообщила главный врач Городской станции... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:28

2021-02-03T15:28

2021-02-03T15:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 700 литров антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19 заготовили на станциях переливания крови города, сообщила главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина."Всего 700 литров антиковидной плазмы заготовили станции переливания крови, из них 97% было заготовлено на базе центральной городской станции", - сообщила журналистам Татьяна Засухина.Руководитель службы крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Дмитрий Певцов сообщил, что ими было заготовлено 350 литров антиковидной плазмы."Сейчас мы видим улучшение ситуации по коронавирусу, идет снижение ее потребления, но заготовку мы не останавливаем", - сказал Певцов.Он отметил, что около тысячи доз плазмы было перелито на базе клиники Первого медицинского университета."Есть данные о том, что в плазме вакцинированных от коронавируса также содержится большое число антител. Мы начинаем работать над вопросом о заготовки плазмы из их крови", - добавил Певцов.По информации Засухиной сейчас в Санкт-Петербурге имеется достаточный запас антиковидной плазмы - около 400 литров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595259768.html

https://ria.ru/20210126/plazma-1594573443.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург