Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/plazma-1595868104.html
В Петербурге заготовили более 700 литров антиковидной плазмы
В Петербурге заготовили более 700 литров антиковидной плазмы
Более 700 литров антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19 заготовили на станциях переливания крови города, сообщила главный врач Городской станции... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:28
2021-02-03T15:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804971_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a286f390a6834915cc0fe04f82b44a81.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 700 литров антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19 заготовили на станциях переливания крови города, сообщила главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина."Всего 700 литров антиковидной плазмы заготовили станции переливания крови, из них 97% было заготовлено на базе центральной городской станции", - сообщила журналистам Татьяна Засухина.Руководитель службы крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Дмитрий Певцов сообщил, что ими было заготовлено 350 литров антиковидной плазмы."Сейчас мы видим улучшение ситуации по коронавирусу, идет снижение ее потребления, но заготовку мы не останавливаем", - сказал Певцов.Он отметил, что около тысячи доз плазмы было перелито на базе клиники Первого медицинского университета."Есть данные о том, что в плазме вакцинированных от коронавируса также содержится большое число антител. Мы начинаем работать над вопросом о заготовки плазмы из их крови", - добавил Певцов.По информации Засухиной сейчас в Санкт-Петербурге имеется достаточный запас антиковидной плазмы - около 400 литров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595259768.html
https://ria.ru/20210126/plazma-1594573443.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804971_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abc841489e90f0ca5ff327495a5ac724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге заготовили более 700 литров антиковидной плазмы

15:28 03.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА РоссииЗаготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России
Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 700 литров антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19 заготовили на станциях переливания крови города, сообщила главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина.
"Всего 700 литров антиковидной плазмы заготовили станции переливания крови, из них 97% было заготовлено на базе центральной городской станции", - сообщила журналистам Татьяна Засухина.
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 13:21Распространение коронавируса
Военные медики оценили лечение COVID-19 плазмой вакцинированных доноров
Руководитель службы крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Дмитрий Певцов сообщил, что ими было заготовлено 350 литров антиковидной плазмы.
"Сейчас мы видим улучшение ситуации по коронавирусу, идет снижение ее потребления, но заготовку мы не останавливаем", - сказал Певцов.
Он отметил, что около тысячи доз плазмы было перелито на базе клиники Первого медицинского университета.
Пакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:09Распространение коронавируса
В Москве рассказали, кто чаще всего сдает плазму с антителами к COVID-19
"Есть данные о том, что в плазме вакцинированных от коронавируса также содержится большое число антител. Мы начинаем работать над вопросом о заготовки плазмы из их крови", - добавил Певцов.
По информации Засухиной сейчас в Санкт-Петербурге имеется достаточный запас антиковидной плазмы - около 400 литров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния