https://ria.ru/20210203/plavanie-1595912541.html

В Сургуте школьника госпитализировали после урока плавания

В Сургуте школьника госпитализировали после урока плавания

Школьник в Сургуте на уроке плавания не смог самостоятельно всплыть после погружения под воду в бассейне, он находится в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:50

2021-02-03T18:50

2021-02-03T18:50

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 фев - РИА Новости. Школьник в Сургуте на уроке плавания не смог самостоятельно всплыть после погружения под воду в бассейне, он находится в больнице, сообщили РИА Новости в управлении массовых коммуникаций городской администрации.Несчастный случай произошел в среду в сургутской школе №31, уточнили в муниципалитете."Во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали первую помощь на месте до приезда скорой помощи", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время ребенок находится в больнице. Назначена проверка, которая позволит установить все обстоятельства и причины случившегося.

https://ria.ru/20201209/bashkiriya-1588455225.html

сургут

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сургут, происшествия