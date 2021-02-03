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В Сургуте школьника госпитализировали после урока плавания
В Сургуте школьника госпитализировали после урока плавания
Школьник в Сургуте на уроке плавания не смог самостоятельно всплыть после погружения под воду в бассейне, он находится в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:50
2021-02-03T18:50
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 фев - РИА Новости. Школьник в Сургуте на уроке плавания не смог самостоятельно всплыть после погружения под воду в бассейне, он находится в больнице, сообщили РИА Новости в управлении массовых коммуникаций городской администрации.Несчастный случай произошел в среду в сургутской школе №31, уточнили в муниципалитете."Во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали первую помощь на месте до приезда скорой помощи", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время ребенок находится в больнице. Назначена проверка, которая позволит установить все обстоятельства и причины случившегося.
https://ria.ru/20201209/bashkiriya-1588455225.html
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сургут, происшествия

В Сургуте школьника госпитализировали после урока плавания

18:50 03.02.2021
 
© Фото : Pixabay/526663Бассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Pixabay/526663
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 фев - РИА Новости. Школьник в Сургуте на уроке плавания не смог самостоятельно всплыть после погружения под воду в бассейне, он находится в больнице, сообщили РИА Новости в управлении массовых коммуникаций городской администрации.
Несчастный случай произошел в среду в сургутской школе №31, уточнили в муниципалитете.
"Во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали первую помощь на месте до приезда скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время ребенок находится в больнице. Назначена проверка, которая позволит установить все обстоятельства и причины случившегося.
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