Стартует строительство ж/д платформы около мемориала во Ржеве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости. Работы по строительству вокзала и железнодорожной платформы нового остановочного пункта возле мемориала Советскому солдату во Ржеве начнутся с пятницы, 5 февраля, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Инфраструктура будет возведена н участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. Остановочный пункт будет находиться в 2,5 километрах от мемориала.
"Есть поручение президента об электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции "Ржевский мемориал". Это планируется сделать до 2025 года, но при этом в 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены электропоезда "Ласточка". За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа. Деньги в бюджете РЖД уже заложили", - отметил губернатор области Игорь Руденя.
Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.