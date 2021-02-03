Стартует строительство ж/д платформы около мемориала во Ржеве

"Есть поручение президента об электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции "Ржевский мемориал". Это планируется сделать до 2025 года, но при этом в 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены электропоезда "Ласточка". За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа. Деньги в бюджете РЖД уже заложили", - отметил губернатор области Игорь Руденя.