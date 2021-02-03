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Тверская область
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Стартует строительство ж/д платформы около мемориала во Ржеве
Стартует строительство ж/д платформы около мемориала во Ржеве
Работы по строительству вокзала и железнодорожной платформы нового остановочного пункта возле мемориала Советскому солдату во Ржеве начнутся с пятницы, 5... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:03
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тверская область
тверская область
ржев
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ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости. Работы по строительству вокзала и железнодорожной платформы нового остановочного пункта возле мемориала Советскому солдату во Ржеве начнутся с пятницы, 5 февраля, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Инфраструктура будет возведена н участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. Остановочный пункт будет находиться в 2,5 километрах от мемориала.Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.
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тверская область, ржев

Стартует строительство ж/д платформы около мемориала во Ржеве

20:03 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости. Работы по строительству вокзала и железнодорожной платформы нового остановочного пункта возле мемориала Советскому солдату во Ржеве начнутся с пятницы, 5 февраля, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Инфраструктура будет возведена н участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. Остановочный пункт будет находиться в 2,5 километрах от мемориала.
"Есть поручение президента об электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции "Ржевский мемориал". Это планируется сделать до 2025 года, но при этом в 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены электропоезда "Ласточка". За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа. Деньги в бюджете РЖД уже заложили", - отметил губернатор области Игорь Руденя.
Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 16:08Тверская область
Руденя определил задачи по подготовке к паводку в Верхневолжье
 
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