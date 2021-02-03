https://ria.ru/20210203/parallel-1595833518.html
Песков не стал проводить параллели между протестами в России и Белоруссии
Песков не стал проводить параллели между протестами в России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал проводить какие-то параллели между недавними протестами в России и Белоруссии: по его словам, в том и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:10
2021-02-03T13:10
2021-02-03T13:10
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал проводить какие-то параллели между недавними протестами в России и Белоруссии: по его словам, в том и другом случае похожие элементы с провокаторами есть, но ситуации и причины происходящего разные.В российских городах 23 января и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19."Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что события в Белоруссии и России похожи.На вопрос, насколько похоже поведение силовых структур обеих стран, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что "силовые структуры исполняют свой долг"."Они борются с провокаторами, они борются с несанкционированными акциями", - добавил Песков.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.
https://ria.ru/20210128/lukashenko-1594978251.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/aktsiya-1595805224.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, общество
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не стал проводить какие-то параллели между недавними протестами в России
и Белоруссии
: по его словам, в том и другом случае похожие элементы с провокаторами есть, но ситуации и причины происходящего разные.
В российских городах 23 января и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
"Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что события в Белоруссии и России похожи.
На вопрос, насколько похоже поведение силовых структур обеих стран, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что "силовые структуры исполняют свой долг".
"Они борются с провокаторами, они борются с несанкционированными акциями", - добавил Песков.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.