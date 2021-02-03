https://ria.ru/20210203/ortoreksiya-1595716612.html

"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством

"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством

"Не ем красное мясо, оно вызывает рак, а в овощах - пестициды". Желание правильно питаться может стать навязчивой идеей. Человек говорит только о еде, боится есть в кафе, терроризирует родных, выбрасывая из холодильника "вредные" продукты. У этого расстройства есть название - орторексия. Как "здоровое питание" становится пищевой паранойей?

2021-02-03T12:00

2021-02-03T12:00

2021-02-03T12:43

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством "Не ем красное мясо, оно вызывает рак, а в овощах - пестициды". Желание правильно питаться может стать навязчивой идеей. Человек говорит только о еде, боится есть в кафе, терроризирует родных, выбрасывая из холодильника "вредные" продукты. У этого расстройства есть название - орторексия. Как "здоровое питание" становится пищевой паранойей? audio/mpeg

"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством "Не ем красное мясо, оно вызывает рак, а в овощах - пестициды". Желание правильно питаться может стать навязчивой идеей. Человек говорит только о еде, боится есть в кафе, терроризирует родных, выбрасывая из холодильника "вредные" продукты. У этого расстройства есть название - орторексия. Как "здоровое питание" становится пищевой паранойей? audio/mpeg

Почему даже скрупулезный подсчет калорий - иногда приводит к тому, что человек становится болезненно зацикленным на еде? Как орторексики становятся “пищевыми деспотами” для своей семьи, а себя - доводят до больничной койки? Как обнаружить это расстройство пищевого поведения, и чем оно опасно - объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.01:35 Что такое орторексия04:47 Когда орторексия приводит к трагедии - реальная история 11:18 Мифологема про “дырявый кишечник”: что это такое14:00 Что плохого в том, чтобы быть фиксированным на здоровом питании ( и где та грань, когда человек уже становится орторексиком)15:05 “Орторексы - самые ужасные посетители ресторанов”19:01 “Посмотрите, как в нашей культуре называют десерты”: Как шоколад может быть тройным ( и как это влияет на покупателей )20:35 Может ли подсчет калорий быть опасным ( почему это приводит к тому, что человек начинает 24 часа в сутки думать только о еде )25:35 Как отследить, что уже “перебираешь” в стремлении к здоровой едеПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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