Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/nischeta-1595901512.html
Депутат назвал СССР царством счастливой нищеты
Депутат назвал СССР царством счастливой нищеты
Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР "человеконенавистническим" режимом. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:52
2021-02-03T18:46
россия
госдума рф
сергей калашников
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151454/09/1514540964_0:0:2156:1213_1920x0_80_0_0_9462be1186f4caa696708e76226a2dc4.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР "человеконенавистническим" режимом.Парламентарий подчеркнул, что современная Россия является наследником и Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.Также Калашников добавил, что в советском государстве были и хорошие моменты. По его мнению, распад СССР стал большой проблемой.
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151454/09/1514540964_0:0:2156:1617_1920x0_80_0_0_1fde7e1c6240e1a1b89ba66aa91fc4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, сергей калашников, ссср

Депутат назвал СССР царством счастливой нищеты

17:52 03.02.2021 (обновлено: 18:46 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР "человеконенавистническим" режимом.
"Сейчас об этом забывают. Но я не устаю повторять: это была иллюзия, что мы жили в царстве счастья", — сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что современная Россия является наследником и Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.
Также Калашников добавил, что в советском государстве были и хорошие моменты. По его мнению, распад СССР стал большой проблемой.
 
РоссияГосдума РФСергей КалашниковСССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния