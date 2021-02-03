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Депутат назвал СССР царством счастливой нищеты

Депутат назвал СССР царством счастливой нищеты

Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР "человеконенавистническим" режимом. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:52

2021-02-03T17:52

2021-02-03T18:46

россия

госдума рф

сергей калашников

ссср

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР "человеконенавистническим" режимом.Парламентарий подчеркнул, что современная Россия является наследником и Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.Также Калашников добавил, что в советском государстве были и хорошие моменты. По его мнению, распад СССР стал большой проблемой.

россия

ссср

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2021

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россия, госдума рф, сергей калашников, ссср