https://ria.ru/20210203/nedoverie-1595804236.html

В МИД объяснили, к чему может привести недоверие в Арктике

В МИД объяснили, к чему может привести недоверие в Арктике

Повышающаяся военная активность и ослабление мер доверия в Арктике могут отбросить мир на несколько десятилетий назад к состоянию холодной войны, заявил в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:45

2021-02-03T10:45

2021-02-03T12:35

россия

арктика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повышающаяся военная активность и ослабление мер доверия в Арктике могут отбросить мир на несколько десятилетий назад к состоянию холодной войны, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.По его словам, в Москве фиксируют признаки нарастания конфронтационности и военной эскалации в Арктике. Об этом, отметил дипломат, свидетельствуют "не только растущая военная активность, но и обозначившийся в последнее время переход некоторых стран к политике военного сдерживания, проецированию военной силы на регион и увеличению своей военной инфраструктуры на территории других арктических государств, попытки добиться распространения на Арктику зоны ответственности НАТО".Вместе с тем, указал российский дипломат, прослеживаются попытки ряда стран перенести свои разногласия с другими государствами и на арктический регион, что "не способствует укреплению международного арктического сотрудничества"."О курсе на эскалацию может также свидетельствовать и неготовность некоторых арктических государств к многостороннему региональному диалогу по военной линии, а также повысившийся градус обвинительной риторики", - добавил собеседник агентства.В целом, полагает Корчунов, будущее Арктики зависит, в том числе, от того, насколько удачно удастся выстроить международное сотрудничество."Потому что арктические проблемы и устойчивое развитие региона требуют коллективных усилий всех стран "Арктической восьмерки". Для этого, соответственно, нужно двигаться по всем трекам сотрудничества, включая, и военное", - резюмировал российский посол.Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>

https://ria.ru/20210120/arktika-1593765060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/arktika-1593249794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика