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В МИД объяснили, к чему может привести недоверие в Арктике
В МИД объяснили, к чему может привести недоверие в Арктике
Повышающаяся военная активность и ослабление мер доверия в Арктике могут отбросить мир на несколько десятилетий назад к состоянию холодной войны, заявил в... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:45
2021-02-03T12:35
россия
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повышающаяся военная активность и ослабление мер доверия в Арктике могут отбросить мир на несколько десятилетий назад к состоянию холодной войны, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.По его словам, в Москве фиксируют признаки нарастания конфронтационности и военной эскалации в Арктике. Об этом, отметил дипломат, свидетельствуют "не только растущая военная активность, но и обозначившийся в последнее время переход некоторых стран к политике военного сдерживания, проецированию военной силы на регион и увеличению своей военной инфраструктуры на территории других арктических государств, попытки добиться распространения на Арктику зоны ответственности НАТО".Вместе с тем, указал российский дипломат, прослеживаются попытки ряда стран перенести свои разногласия с другими государствами и на арктический регион, что "не способствует укреплению международного арктического сотрудничества"."О курсе на эскалацию может также свидетельствовать и неготовность некоторых арктических государств к многостороннему региональному диалогу по военной линии, а также повысившийся градус обвинительной риторики", - добавил собеседник агентства.В целом, полагает Корчунов, будущее Арктики зависит, в том числе, от того, насколько удачно удастся выстроить международное сотрудничество."Потому что арктические проблемы и устойчивое развитие региона требуют коллективных усилий всех стран "Арктической восьмерки". Для этого, соответственно, нужно двигаться по всем трекам сотрудничества, включая, и военное", - резюмировал российский посол.Читайте полный текст интервью Николая Корчунова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210120/arktika-1593765060.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/arktika-1593249794.html
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россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика

В МИД объяснили, к чему может привести недоверие в Арктике

10:45 03.02.2021 (обновлено: 12:35 03.02.2021)
 
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Daniel Hinton/ReleasedАмериканская атомная подводная лодка Коннектикут
Американская атомная подводная лодка Коннектикут - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Daniel Hinton/Released
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повышающаяся военная активность и ослабление мер доверия в Арктике могут отбросить мир на несколько десятилетий назад к состоянию холодной войны, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
По его словам, в Москве фиксируют признаки нарастания конфронтационности и военной эскалации в Арктике. Об этом, отметил дипломат, свидетельствуют "не только растущая военная активность, но и обозначившийся в последнее время переход некоторых стран к политике военного сдерживания, проецированию военной силы на регион и увеличению своей военной инфраструктуры на территории других арктических государств, попытки добиться распространения на Арктику зоны ответственности НАТО".
Арктика - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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"Такое развитие, наряду с пробуксовкой разоруженческих треков и ослаблением мер доверия, может отбросить нас на несколько десятилетий назад к временам холодной войны", - подчеркнул Корчунов.
Вместе с тем, указал российский дипломат, прослеживаются попытки ряда стран перенести свои разногласия с другими государствами и на арктический регион, что "не способствует укреплению международного арктического сотрудничества".
"О курсе на эскалацию может также свидетельствовать и неготовность некоторых арктических государств к многостороннему региональному диалогу по военной линии, а также повысившийся градус обвинительной риторики", - добавил собеседник агентства.
В целом, полагает Корчунов, будущее Арктики зависит, в том числе, от того, насколько удачно удастся выстроить международное сотрудничество.
"Потому что арктические проблемы и устойчивое развитие региона требуют коллективных усилий всех стран "Арктической восьмерки". Для этого, соответственно, нужно двигаться по всем трекам сотрудничества, включая, и военное", - резюмировал российский посол.
Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>
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