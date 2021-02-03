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https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595829588.html
В Совфеде ответили на заявления западных стран о Навальном
В Совфеде ответили на заявления западных стран о Навальном
Западные страны, вместо того чтобы критиковать Россию из-за ее судебного решения по Алексею Навальному, должны заняться расследованием собственных акций... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:51
2021-02-03T12:51
замена условного срока навального
россия
капитолий
ив роше
дональд трамп
алексей навальный
джулиан ассанж
москва
сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Западные страны, вместо того чтобы критиковать Россию из-за ее судебного решения по Алексею Навальному, должны заняться расследованием собственных акций протеста и судьбой своих политзаключенных, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Западным структурам можно задать массу вопросов, почему они продолжают импичмент Дональду Трампу, не расследовали полноценно захват Капитолия, почему у них есть политзаключенные, включая Джулиана Ассанжа. Где расследования причин массовых акций, в том числе и методов их пресечения, во Франции?" - сказал Цеков.Он выразил недоумение, почему западные политики "суют нос" в дела России. "У меня складывается впечатление, что у них что-то с головой… Они отказываются от принятых правил дипломатии и начинают вмешиваться в чужие судебные решения, комментировать несанкционированные акции в других странах", - подчеркнул он.В этой связи Цеков напомнил старую русскую пословицу: "Со своим уставом в чужой монастырь не лезь".
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595770916.html
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замена условного срока навального, россия, капитолий, ив роше, дональд трамп, алексей навальный, джулиан ассанж, москва, сша, в мире

В Совфеде ответили на заявления западных стран о Навальном

12:51 03.02.2021
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© REUTERS / @NAVALNY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Западные страны, вместо того чтобы критиковать Россию из-за ее судебного решения по Алексею Навальному, должны заняться расследованием собственных акций протеста и судьбой своих политзаключенных, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 08:54
Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
"Западным структурам можно задать массу вопросов, почему они продолжают импичмент Дональду Трампу, не расследовали полноценно захват Капитолия, почему у них есть политзаключенные, включая Джулиана Ассанжа. Где расследования причин массовых акций, в том числе и методов их пресечения, во Франции?" - сказал Цеков.
Он выразил недоумение, почему западные политики "суют нос" в дела России. "У меня складывается впечатление, что у них что-то с головой… Они отказываются от принятых правил дипломатии и начинают вмешиваться в чужие судебные решения, комментировать несанкционированные акции в других странах", - подчеркнул он.
В этой связи Цеков напомнил старую русскую пословицу: "Со своим уставом в чужой монастырь не лезь".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Замена условного срока НавальногоРоссияКапитолийИв РошеДональд ТрампАлексей НавальныйДжулиан АссанжМоскваСШАВ мире
 
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