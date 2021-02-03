https://ria.ru/20210203/nato-1595889187.html
НАТО прокомментировала продление ДСНВ Россией и США
НАТО прокомментировала продление ДСНВ Россией и США
НАТО приветствовала продление США и Россией ДСНВ-3 и заявила, что считает его способствующим международной стабильности, говорится в распространенном в среду... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:52
2021-02-03T16:52
2021-02-03T17:31
россия
договор снв-3
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сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. НАТО приветствовала продление США и Россией ДСНВ-3 и заявила, что считает его способствующим международной стабильности, говорится в распространенном в среду заявлении альянса.В заявлении подчеркивается, что союзники "вновь выражают поддержку его (ДСНВ – ред.) исполнению, а также активному диалогу по путям улучшения стратегической безопасности".При этом в альянсе подчеркнули, что несмотря на взаимодействие США и РФ по продлению ДСНВ-3, НАТО "четко осознает проблемы, которые создает Россия"."Мы будем работать в тесном сотрудничестве, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу для евроатлантической стабильности", - указывается в заявлении.Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, сообщил в среду МИД России.В Москве неоднократно называли "российскую угрозу" мифической и прямо указывали, что подобные заявления в европейских странах делаются во внутриполитических целях, а со стороны США – для усиления своего военного присутствия у границ России.Кроме того, НАТО выступает за новые переговоры по контролю над вооружениями для укрепления безопасности альянса, говорится в распространенном в среду заявлении Североатлантического альянса."Союзники выступают за новые переговоры по контролю над вооружениями, с целью обеспечения лучшей безопасности для альянса, принимая во внимание текущую международную ситуацию в сфере безопасности"
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россия, договор снв-3, нато, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. НАТО
приветствовала продление США
и Россией
ДСНВ-3 и заявила, что считает его способствующим международной стабильности, говорится в распространенном в среду заявлении альянса.
"НАТО с удовлетворением принимает и полностью поддерживает договорённость США и РФ, направленную на продление ДСНВ на пять лет. Союзники по НАТО считают, что договор способствует международной стабильности", - говорится в документе.
В заявлении подчеркивается, что союзники "вновь выражают поддержку его (ДСНВ – ред.) исполнению, а также активному диалогу по путям улучшения стратегической безопасности".
При этом в альянсе подчеркнули, что несмотря на взаимодействие США и РФ по продлению ДСНВ-3, НАТО "четко осознает проблемы, которые создает Россия".
"Мы будем работать в тесном сотрудничестве, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу для евроатлантической стабильности", - указывается в заявлении.
Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, сообщил в среду МИД России.
В Москве неоднократно называли "российскую угрозу" мифической и прямо указывали, что подобные заявления в европейских странах делаются во внутриполитических целях, а со стороны США – для усиления своего военного присутствия у границ России.
Кроме того, НАТО выступает за новые переговоры по контролю над вооружениями для укрепления безопасности альянса, говорится в распространенном в среду заявлении Североатлантического альянса.
"Союзники выступают за новые переговоры по контролю над вооружениями, с целью обеспечения лучшей безопасности для альянса, принимая во внимание текущую международную ситуацию в сфере безопасности"