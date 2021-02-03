https://ria.ru/20210203/nakazanie-1595923308.html

Участнику незаконной акции в Петербурге назначили обязательные работы

Участнику незаконной акции в Петербурге назначили обязательные работы

Колпинский районный суд привлек к административной ответственности в виде обязательных работ участника несогласованного мероприятия на Пионерской площади... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:19

2021-02-03T20:19

2021-02-03T20:19

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд привлек к административной ответственности в виде обязательных работ участника несогласованного мероприятия на Пионерской площади Максима Горюнова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.В пресс-службе отметили, что Горюнов вину не признал, а пояснил, что просто был на Пионерской площади 31 января, но участия ни в чем не принимал.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210203/politseyskiy-1595912072.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, происшествия