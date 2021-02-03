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Участнику незаконной акции в Петербурге назначили обязательные работы
Участнику незаконной акции в Петербурге назначили обязательные работы
Колпинский районный суд привлек к административной ответственности в виде обязательных работ участника несогласованного мероприятия на Пионерской площади... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:19
2021-02-03T20:19
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд привлек к административной ответственности в виде обязательных работ участника несогласованного мероприятия на Пионерской площади Максима Горюнова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.В пресс-службе отметили, что Горюнов вину не признал, а пояснил, что просто был на Пионерской площади 31 января, но участия ни в чем не принимал.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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санкт-петербург, происшествия

Участнику незаконной акции в Петербурге назначили обязательные работы

20:19 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд привлек к административной ответственности в виде обязательных работ участника несогласованного мероприятия на Пионерской площади Максима Горюнова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Суд привлек Горюнова по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

В пресс-службе отметили, что Горюнов вину не признал, а пояснил, что просто был на Пионерской площади 31 января, но участия ни в чем не принимал.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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