Участнику незаконной акции в Петербурге назначили обязательные работы
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд привлек к административной ответственности в виде обязательных работ участника несогласованного мероприятия на Пионерской площади Максима Горюнова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд привлек Горюнова по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
В пресс-службе отметили, что Горюнов вину не признал, а пояснил, что просто был на Пионерской площади 31 января, но участия ни в чем не принимал.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".