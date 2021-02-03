СМИ рассказало о попытке американских военных "надавить" на Россию
15:42 03.02.2021 (обновлено: 16:15 03.02.2021)
По данным журнала, военные проведут первое в своем роде учение с использованием самолетов такого типа. В статье уточняется, что самолеты вылетят с авиабазы в Техасе и будут дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, на котором также размещены истребители F-35. Американские журналисты ожидают, что бомбардировщики и истребители примут участие в военных учениях совместно с флотом и сухопутными войсками северных частей альянса НАТО.
По мнению военного эксперта Джерри Хендрикса, в предстоящую военную миссию правительством США вложен определенный смысл.
"Оказать давление на русских теми методами, которые они понимают", — считает он.
Норвежский военный эксперт Турмуд Хейер, в свою очередь, заявил, что Норвегия является стратегически важной территорией в передовой защите США на Крайнем Севере. По его словам, Норвегия активно участвует в "соперничестве России и США". Если конфликт двух свехдержав выйдет из-под контроля, то Норвегия станет "полем битвы" между Вашингтоном и Москвой, уверен он.
Ранее СМИ сообщали, что в феврале Соединенные Штаты разместят свои бомбардировщики на военной базе Норвегии. Однако официального подтверждения этой информации не было, начальник службы связи ВВС Норвегии Стине Барклай Госланн воздержалась от комментариев.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с норвежской коллегой Ине Эриксеном Серейде заявил, что наращивание военной активности Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России чреваты негативными последствиями для Арктики. Он также выразил надежду на восстановление добрососедских отношений между двумя странами.