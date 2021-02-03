Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/nadavit-1595870709.html
СМИ рассказало о попытке американских военных "надавить" на Россию
СМИ рассказало о попытке американских военных "надавить" на Россию
ВВС США разместят в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и двести летчиков, чтобы оказать "давление" на Россию, пишет Forbes. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:42
2021-02-03T16:15
россия
ввс сша
сергей лавров
нато
f-35
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021973_0:54:1023:629_1920x0_80_0_0_667be3b1cfa0dbd497d23c34d4c1513d.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВВС США разместят в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и двести летчиков, чтобы оказать "давление" на Россию, пишет Forbes.По данным журнала, военные проведут первое в своем роде учение с использованием самолетов такого типа. В статье уточняется, что самолеты вылетят с авиабазы в Техасе и будут дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, на котором также размещены истребители F-35. Американские журналисты ожидают, что бомбардировщики и истребители примут участие в военных учениях совместно с флотом и сухопутными войсками северных частей альянса НАТО. По мнению военного эксперта Джерри Хендрикса, в предстоящую военную миссию правительством США вложен определенный смысл. Норвежский военный эксперт Турмуд Хейер, в свою очередь, заявил, что Норвегия является стратегически важной территорией в передовой защите США на Крайнем Севере. По его словам, Норвегия активно участвует в "соперничестве России и США". Если конфликт двух свехдержав выйдет из-под контроля, то Норвегия станет "полем битвы" между Вашингтоном и Москвой, уверен он. Ранее СМИ сообщали, что в феврале Соединенные Штаты разместят свои бомбардировщики на военной базе Норвегии. Однако официального подтверждения этой информации не было, начальник службы связи ВВС Норвегии Стине Барклай Госланн воздержалась от комментариев.В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с норвежской коллегой Ине Эриксеном Серейде заявил, что наращивание военной активности Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России чреваты негативными последствиями для Арктики. Он также выразил надежду на восстановление добрососедских отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20210203/voyna-1595828694.html
https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021973_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_684e44a6c4a736f939fe85198cd0fc7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ввс сша, сергей лавров, нато, f-35, норвегия

СМИ рассказало о попытке американских военных "надавить" на Россию

15:42 03.02.2021 (обновлено: 16:15 03.02.2021)
 
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon / Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВВС США разместят в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и двести летчиков, чтобы оказать "давление" на Россию, пишет Forbes.
По данным журнала, военные проведут первое в своем роде учение с использованием самолетов такого типа. В статье уточняется, что самолеты вылетят с авиабазы в Техасе и будут дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, на котором также размещены истребители F-35. Американские журналисты ожидают, что бомбардировщики и истребители примут участие в военных учениях совместно с флотом и сухопутными войсками северных частей альянса НАТО.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 12:47
В Пентагоне назвали возможной ядерную войну с Россией
По мнению военного эксперта Джерри Хендрикса, в предстоящую военную миссию правительством США вложен определенный смысл.

"Оказать давление на русских теми методами, которые они понимают", — считает он.

Норвежский военный эксперт Турмуд Хейер, в свою очередь, заявил, что Норвегия является стратегически важной территорией в передовой защите США на Крайнем Севере. По его словам, Норвегия активно участвует в "соперничестве России и США". Если конфликт двух свехдержав выйдет из-под контроля, то Норвегия станет "полем битвы" между Вашингтоном и Москвой, уверен он.
Ранее СМИ сообщали, что в феврале Соединенные Штаты разместят свои бомбардировщики на военной базе Норвегии. Однако официального подтверждения этой информации не было, начальник службы связи ВВС Норвегии Стине Барклай Госланн воздержалась от комментариев.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с норвежской коллегой Ине Эриксеном Серейде заявил, что наращивание военной активности Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России чреваты негативными последствиями для Арктики. Он также выразил надежду на восстановление добрососедских отношений между двумя странами.
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 08:00
"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США
 
РоссияВВС СШАСергей ЛавровНАТОF-35Норвегия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния