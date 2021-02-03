https://ria.ru/20210203/nadavit-1595870709.html

СМИ рассказало о попытке американских военных "надавить" на Россию

СМИ рассказало о попытке американских военных "надавить" на Россию

ВВС США разместят в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и двести летчиков, чтобы оказать "давление" на Россию, пишет Forbes. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:42

2021-02-03T15:42

2021-02-03T16:15

россия

ввс сша

сергей лавров

нато

f-35

норвегия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВВС США разместят в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и двести летчиков, чтобы оказать "давление" на Россию, пишет Forbes.По данным журнала, военные проведут первое в своем роде учение с использованием самолетов такого типа. В статье уточняется, что самолеты вылетят с авиабазы в Техасе и будут дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, на котором также размещены истребители F-35. Американские журналисты ожидают, что бомбардировщики и истребители примут участие в военных учениях совместно с флотом и сухопутными войсками северных частей альянса НАТО. По мнению военного эксперта Джерри Хендрикса, в предстоящую военную миссию правительством США вложен определенный смысл. Норвежский военный эксперт Турмуд Хейер, в свою очередь, заявил, что Норвегия является стратегически важной территорией в передовой защите США на Крайнем Севере. По его словам, Норвегия активно участвует в "соперничестве России и США". Если конфликт двух свехдержав выйдет из-под контроля, то Норвегия станет "полем битвы" между Вашингтоном и Москвой, уверен он. Ранее СМИ сообщали, что в феврале Соединенные Штаты разместят свои бомбардировщики на военной базе Норвегии. Однако официального подтверждения этой информации не было, начальник службы связи ВВС Норвегии Стине Барклай Госланн воздержалась от комментариев.В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с норвежской коллегой Ине Эриксеном Серейде заявил, что наращивание военной активности Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России чреваты негативными последствиями для Арктики. Он также выразил надежду на восстановление добрососедских отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20210203/voyna-1595828694.html

https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html

россия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, сергей лавров, нато, f-35, норвегия