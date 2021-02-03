Арестованным лидерам Мьянмы предъявили обвинения
© REUTERS / StringerВоенные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
БАНГКОК, 3 фев – РИА Новости. Президенту Мьянмы У Вин Мьинту и лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), госсоветнику (премьеру) Аун Сан Су Чжи, которые были арестованы военными, предъявлены обвинения по двум статьям законодательства, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета НЛД по связям с общественностью У Чжи То.
Мьянманские военные ранее обвинили избирком и НЛД в фальсификации выборов и утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
"Аун Сан Су Чжи предъявлено обвинение в нарушении законодательства об импорте-экспорте, президенту У Вин Мьинту – в нарушении закона о предотвращении и преодолении последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
"По достоверной информации, на имя обоих лидеров суд выдал постановления на задержание сроком на 14 суток, с 1 по 15 февраля", - отметил У Чжи То.
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В соцсетях Мьянмы в среду распространились нечеткие фотографии двух полицейских протоколов, в которых изложены обвинения в адрес Аун Сан Су Чжи в хранении незаконно импортированных электронных устройств связи, не прошедших таможенную очистку, и в адрес президента У Вин Мьинта – в посещении регионов страны в период ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. По информации НЛД, президент и государственный советник содержатся под домашним арестом в своих резиденциях в столице Мьянмы городе Нейпьидо.
Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.
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