Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/myanma-1595851906.html
Арестованным лидерам Мьянмы предъявили обвинения
Арестованным лидерам Мьянмы предъявили обвинения
Президенту Мьянмы У Вин Мьинту и лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), госсоветнику (премьеру) Аун Сан Су Чжи, которые были арестованы... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:29
2021-02-03T14:29
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595556221_0:228:2489:1628_1920x0_80_0_0_e9c2460777d2efe612f10a08a43ec26c.jpg
БАНГКОК, 3 фев – РИА Новости. Президенту Мьянмы У Вин Мьинту и лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), госсоветнику (премьеру) Аун Сан Су Чжи, которые были арестованы военными, предъявлены обвинения по двум статьям законодательства, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета НЛД по связям с общественностью У Чжи То.Мьянманские военные ранее обвинили избирком и НЛД в фальсификации выборов и утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией."По достоверной информации, на имя обоих лидеров суд выдал постановления на задержание сроком на 14 суток, с 1 по 15 февраля", - отметил У Чжи То.В соцсетях Мьянмы в среду распространились нечеткие фотографии двух полицейских протоколов, в которых изложены обвинения в адрес Аун Сан Су Чжи в хранении незаконно импортированных электронных устройств связи, не прошедших таможенную очистку, и в адрес президента У Вин Мьинта – в посещении регионов страны в период ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. По информации НЛД, президент и государственный советник содержатся под домашним арестом в своих резиденциях в столице Мьянмы городе Нейпьидо.Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.
https://ria.ru/20210202/myanma-1595763695.html
https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595556221_61:297:1835:1628_1920x0_80_0_0_e1726cf72c2c8a49b055154ae45b746f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире

Арестованным лидерам Мьянмы предъявили обвинения

14:29 03.02.2021
 
© REUTERS / StringerВоенные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 3 фев – РИА Новости. Президенту Мьянмы У Вин Мьинту и лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), госсоветнику (премьеру) Аун Сан Су Чжи, которые были арестованы военными, предъявлены обвинения по двум статьям законодательства, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета НЛД по связям с общественностью У Чжи То.
Мьянманские военные ранее обвинили избирком и НЛД в фальсификации выборов и утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

"Аун Сан Су Чжи предъявлено обвинение в нарушении законодательства об импорте-экспорте, президенту У Вин Мьинту – в нарушении закона о предотвращении и преодолении последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

"По достоверной информации, на имя обоих лидеров суд выдал постановления на задержание сроком на 14 суток, с 1 по 15 февраля", - отметил У Чжи То.
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 22:08
В ООН назвали задержание лидеров Мьянмы неконституционным
В соцсетях Мьянмы в среду распространились нечеткие фотографии двух полицейских протоколов, в которых изложены обвинения в адрес Аун Сан Су Чжи в хранении незаконно импортированных электронных устройств связи, не прошедших таможенную очистку, и в адрес президента У Вин Мьинта – в посещении регионов страны в период ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. По информации НЛД, президент и государственный советник содержатся под домашним арестом в своих резиденциях в столице Мьянмы городе Нейпьидо.
Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00
Почему Россия не осуждает взявших власть генералов
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиМьянмаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния