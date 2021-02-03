https://ria.ru/20210203/myanma-1595851906.html

Арестованным лидерам Мьянмы предъявили обвинения

Арестованным лидерам Мьянмы предъявили обвинения

Президенту Мьянмы У Вин Мьинту и лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), госсоветнику (премьеру) Аун Сан Су Чжи, которые были арестованы... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:29

2021-02-03T14:29

2021-02-03T14:29

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 3 фев – РИА Новости. Президенту Мьянмы У Вин Мьинту и лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), госсоветнику (премьеру) Аун Сан Су Чжи, которые были арестованы военными, предъявлены обвинения по двум статьям законодательства, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета НЛД по связям с общественностью У Чжи То.Мьянманские военные ранее обвинили избирком и НЛД в фальсификации выборов и утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией."По достоверной информации, на имя обоих лидеров суд выдал постановления на задержание сроком на 14 суток, с 1 по 15 февраля", - отметил У Чжи То.В соцсетях Мьянмы в среду распространились нечеткие фотографии двух полицейских протоколов, в которых изложены обвинения в адрес Аун Сан Су Чжи в хранении незаконно импортированных электронных устройств связи, не прошедших таможенную очистку, и в адрес президента У Вин Мьинта – в посещении регионов страны в период ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. По информации НЛД, президент и государственный советник содержатся под домашним арестом в своих резиденциях в столице Мьянмы городе Нейпьидо.Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595763695.html

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире