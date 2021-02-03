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Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой
Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой
Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:50
2021-02-03T15:50
россия
муром
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года женщина, находясь дома со своим сыном, подошла к спящему ребенку. Сначала она начала его душить, а потом нанесла не менее восьми ударов ножом, в результате чего мальчик скончался на месте.Управление уточняет, что мать решила убить ребенка "вследствие имеющегося у нее психического расстройства", до этого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее удалось спасти. "Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет расстройство психики. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя, нуждающейся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа", - отмечает СУСК.В суд дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
https://ria.ru/20210115/saratov-1593253895.html
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россия, муром, владимирская область, происшествия

Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой

15:50 03.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года женщина, находясь дома со своим сыном, подошла к спящему ребенку. Сначала она начала его душить, а потом нанесла не менее восьми ударов ножом, в результате чего мальчик скончался на месте.
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Источник: в Саратове признали выбросившую дочерей женщину невменяемой

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Мурома по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

Управление уточняет, что мать решила убить ребенка "вследствие имеющегося у нее психического расстройства", до этого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее удалось спасти. "Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет расстройство психики. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя, нуждающейся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа", - отмечает СУСК.
В суд дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
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