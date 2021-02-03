https://ria.ru/20210203/murom-1595874385.html
Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой
Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой
Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:50
2021-02-03T15:50
2021-02-03T15:50
россия
муром
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_0:183:3315:2048_1920x0_80_0_0_64f0319d3ae7f16f0594df3dfada9d5d.jpg
РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года женщина, находясь дома со своим сыном, подошла к спящему ребенку. Сначала она начала его душить, а потом нанесла не менее восьми ударов ножом, в результате чего мальчик скончался на месте.Управление уточняет, что мать решила убить ребенка "вследствие имеющегося у нее психического расстройства", до этого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее удалось спасти. "Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет расстройство психики. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя, нуждающейся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа", - отмечает СУСК.В суд дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
https://ria.ru/20210115/saratov-1593253895.html
https://ria.ru/20200702/1573792041.html
россия
муром
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, муром, владимирская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости.
Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома
признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает СУСК РФ
по региону.
По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года женщина, находясь дома со своим сыном, подошла к спящему ребенку. Сначала она начала его душить, а потом нанесла не менее восьми ударов ножом, в результате чего мальчик скончался на месте.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Мурома по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Управление уточняет, что мать решила убить ребенка "вследствие имеющегося у нее психического расстройства", до этого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее удалось спасти. "Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет расстройство психики. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя, нуждающейся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа", - отмечает СУСК.
В суд дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.