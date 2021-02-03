https://ria.ru/20210203/murom-1595874385.html

Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой

Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой

Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:50

2021-02-03T15:50

2021-02-03T15:50

россия

муром

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Убившая своего девятилетнего сына жительница Мурома признана невменяемой, в суд уголовное дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года женщина, находясь дома со своим сыном, подошла к спящему ребенку. Сначала она начала его душить, а потом нанесла не менее восьми ударов ножом, в результате чего мальчик скончался на месте.Управление уточняет, что мать решила убить ребенка "вследствие имеющегося у нее психического расстройства", до этого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее удалось спасти. "Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет расстройство психики. Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя, нуждающейся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа", - отмечает СУСК.В суд дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

https://ria.ru/20210115/saratov-1593253895.html

https://ria.ru/20200702/1573792041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, муром, владимирская область, происшествия