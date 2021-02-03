https://ria.ru/20210203/muka-1595915404.html

Цены на муку перестали расти впервые за десять недель

Цены на муку перестали расти впервые за десять недель

Цены на муку в России замерли после более десяти недель роста, яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд, подсолнечное масло — вторую неделю,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T19:13

2021-02-03T19:13

2021-02-03T20:30

россия

цены

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Цены на муку в России замерли после более десяти недель роста, яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд, подсолнечное масло — вторую неделю, следует из материалов Росстата.Яйца дешевеют третью неделю подряд: с 19 по 25 января средняя цена на них снизилась на 0,2%, с 12 по 18 января — на 0,7% после 17 недель роста.Цены на подсолнечное масло в среднем по стране снизились на 0,5%, добавили в Росстате. В 23 регионах этот продукт подешевел на 0,1-1%, в 13 субъектах — на 1,1-6,5%, в 17 регионах цены не изменились. При этом в 21 регионе цены на масло выросли на 0,1-0,6%, в 11 регионах — на 0,7-1,5%.С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен. С 22 по 28 декабря цены на него уже снижались на 0,7%.Сахарный песок в среднем по России подешевел на 0,6%, в том числе в 34 субъектах страны — на 0,1-1%, а в 15 субъектах — на 1,1-9,2%. В 23 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-7,6%, в девяти регионах цены не изменились.С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января — на 0,5%, с 19 по 25 января — также на полпроцента.Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в цене не изменилась, а неделей ранее подорожала на 0,6%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подешевел на 0,1% (против роста на 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились в цене против роста на 0,2% неделей ранее, вермишель подешевела на 0,1% (против роста на 0,5%).Рис подешевел на 0,2% (неделей ранее — подорожал на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,1% (неделей ранее — на 0,2%), цены на пшено снизились на 0,5%.В декабре на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба указал Владимир Путин. Президент отметил, что это произошло из-за желания подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило о введении мер по стабилизации цен: было решено в том числе значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар до апреля.

https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html

https://ria.ru/20210201/tseny-1595444750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика