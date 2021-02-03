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Цены на муку перестали расти впервые за десять недель
Цены на муку перестали расти впервые за десять недель
Цены на муку в России замерли после более десяти недель роста, яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд, подсолнечное масло — вторую неделю,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:13
2021-02-03T20:30
россия
цены
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Цены на муку в России замерли после более десяти недель роста, яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд, подсолнечное масло — вторую неделю, следует из материалов Росстата.Яйца дешевеют третью неделю подряд: с 19 по 25 января средняя цена на них снизилась на 0,2%, с 12 по 18 января — на 0,7% после 17 недель роста.Цены на подсолнечное масло в среднем по стране снизились на 0,5%, добавили в Росстате. В 23 регионах этот продукт подешевел на 0,1-1%, в 13 субъектах — на 1,1-6,5%, в 17 регионах цены не изменились. При этом в 21 регионе цены на масло выросли на 0,1-0,6%, в 11 регионах — на 0,7-1,5%.С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен. С 22 по 28 декабря цены на него уже снижались на 0,7%.Сахарный песок в среднем по России подешевел на 0,6%, в том числе в 34 субъектах страны — на 0,1-1%, а в 15 субъектах — на 1,1-9,2%. В 23 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-7,6%, в девяти регионах цены не изменились.С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января — на 0,5%, с 19 по 25 января — также на полпроцента.Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в цене не изменилась, а неделей ранее подорожала на 0,6%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подешевел на 0,1% (против роста на 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились в цене против роста на 0,2% неделей ранее, вермишель подешевела на 0,1% (против роста на 0,5%).Рис подешевел на 0,2% (неделей ранее — подорожал на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,1% (неделей ранее — на 0,2%), цены на пшено снизились на 0,5%.В декабре на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба указал Владимир Путин. Президент отметил, что это произошло из-за желания подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило о введении мер по стабилизации цен: было решено в том числе значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар до апреля.
https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html
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россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Цены на муку перестали расти впервые за десять недель

19:13 03.02.2021 (обновлено: 20:30 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрилавки с продуктами в магазине "Реми"
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Цены на муку в России замерли после более десяти недель роста, яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд, подсолнечное масло — вторую неделю, следует из материалов Росстата.
"Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 20 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,0%, в девяти субъектах — на 1,1-3,3%. В 12 субъектах цены не изменились. В 26 субъектах цены выросли на 0,1-1%, в 18 субъектах — на 1,1-3,5%", — сообщило ведомство.
Яйца дешевеют третью неделю подряд: с 19 по 25 января средняя цена на них снизилась на 0,2%, с 12 по 18 января — на 0,7% после 17 недель роста.
Цены на подсолнечное масло в среднем по стране снизились на 0,5%, добавили в Росстате. В 23 регионах этот продукт подешевел на 0,1-1%, в 13 субъектах — на 1,1-6,5%, в 17 регионах цены не изменились. При этом в 21 регионе цены на масло выросли на 0,1-0,6%, в 11 регионах — на 0,7-1,5%.
С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен. С 22 по 28 декабря цены на него уже снижались на 0,7%.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 07:23
Аналитики спрогнозировали рост цен в России в феврале
Сахарный песок в среднем по России подешевел на 0,6%, в том числе в 34 субъектах страны — на 0,1-1%, а в 15 субъектах — на 1,1-9,2%. В 23 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-7,6%, в девяти регионах цены не изменились.
С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января — на 0,5%, с 19 по 25 января — также на полпроцента.
Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в цене не изменилась, а неделей ранее подорожала на 0,6%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подешевел на 0,1% (против роста на 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились в цене против роста на 0,2% неделей ранее, вермишель подешевела на 0,1% (против роста на 0,5%).
Рис подешевел на 0,2% (неделей ранее — подорожал на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,1% (неделей ранее — на 0,2%), цены на пшено снизились на 0,5%.
В декабре на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба указал Владимир Путин. Президент отметил, что это произошло из-за желания подогнать внутренние цены под мировые.
После этого правительство объявило о введении мер по стабилизации цен: было решено в том числе значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар до апреля.
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РоссияЦеныФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
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