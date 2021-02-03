https://ria.ru/20210203/mishen-1595807743.html

В России создали "умную" мишень для ускоренного обучения меткой стрельбе

В России создали "умную" мишень для ускоренного обучения меткой стрельбе

Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") создал акустическую мишень, который анализирует скорость и координаты пролета пули/снаряда и транслирует данные на экран... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:07

2021-02-03T11:07

2021-02-03T11:07

россия

техмаш

ростех

безопасность

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") создал акустическую мишень, который анализирует скорость и координаты пролета пули/снаряда и транслирует данные на экран компьютера, сообщает в среду пресс-служба "Ростеха".У нового комплекса, по заявлению разработчиков, нет аналогов в России - в отличие от существующих образцов, он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра.Его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры.Комплекс предназначен для стрельбы из стрелкового оружия калибром от 5,45 до 12,7 миллиметров, а также снарядами калибра 30 миллиметров. Предполагается, что он заинтересует как военных, так и спортсменов.В дальнейшем планируется сделать эту систему более мобильной - это повысит удобство транспортировки, скорость монтажа и позволит использовать ее в различных полевых и климатических условиях."Техмаш" - холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты и так далее.

https://ria.ru/20201230/oruzhie-1591490684.html

https://ria.ru/20201127/rostekh-1586557047.html

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россия, техмаш, ростех, безопасность