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Миронов назвал ЕГЭ "проклятием образования"
Миронов назвал ЕГЭ "проклятием образования"
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил против идеи государственного репетиторства, а также заявил о необходимости "раз и навсегда покончить... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:48
2021-02-03T12:58
иван сухарев
сергей миронов
татьяна голикова
лдпр
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил против идеи государственного репетиторства, а также заявил о необходимости "раз и навсегда покончить с системой ЕГЭ".На своем сайте Миронов сообщил в среду, что накануне первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать систему государственного репетиторства в связи с тем, что большинство школьников для сдачи основного и единого госэкзаменов обращаются к частным преподавателям. Агентство пока не располагает подробностями данной инициативы.Миронов предложил сосредоточить усилия и бюджетные средства на совершенствовании школьного обучения. "Надо избавлять наши школы от тотальной отчетности, кадрового дефицита, бестолковых учебных программ, которые не в состоянии переварить ни ученики, ни учителя – тогда будет толк", - полагает парламентарий.Он также привел данные результатов исследований, согласно которым к репетиторам обращаются от 43 до 65 процентов старшеклассников. "Государственное репетиторство по идее нацелено на полный "охват", но это лишь усугубит социальную несправедливость, поскольку тут же появится деление на дорогих частных преподавателей и общедоступных государственных репетиторов", - также заметил Миронов.Он добавил, что "число обязательных ЕГЭ уже сокращается под разными предлогами". "Убежден, что недалек тот час, когда мы насовсем избавимся от этого проклятия российского образования", - заключил политик.
https://ria.ru/20210203/ege-1595784852.html
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иван сухарев, сергей миронов, татьяна голикова, лдпр, справедливая россия, госдума рф, общество

Миронов назвал ЕГЭ "проклятием образования"

12:48 03.02.2021 (обновлено: 12:58 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил против идеи государственного репетиторства, а также заявил о необходимости "раз и навсегда покончить с системой ЕГЭ".
На своем сайте Миронов сообщил в среду, что накануне первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать систему государственного репетиторства в связи с тем, что большинство школьников для сдачи основного и единого госэкзаменов обращаются к частным преподавателям. Агентство пока не располагает подробностями данной инициативы.
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"Пора, наконец, раз и навсегда покончить с системой ЕГЭ, а не пытаться приспособиться к ее порокам, укореняя их в нашем образовании. Данная инициатива лишний раз подтверждает, что система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым. Ребята теряют силы и время, а их родители немалые денежки не для приобретения новых знаний, а чтобы сдать экзамены и назавтра про все забыть", - отметил лидер эсеров.
Миронов предложил сосредоточить усилия и бюджетные средства на совершенствовании школьного обучения. "Надо избавлять наши школы от тотальной отчетности, кадрового дефицита, бестолковых учебных программ, которые не в состоянии переварить ни ученики, ни учителя – тогда будет толк", - полагает парламентарий.
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Он также привел данные результатов исследований, согласно которым к репетиторам обращаются от 43 до 65 процентов старшеклассников. "Государственное репетиторство по идее нацелено на полный "охват", но это лишь усугубит социальную несправедливость, поскольку тут же появится деление на дорогих частных преподавателей и общедоступных государственных репетиторов", - также заметил Миронов.
Он добавил, что "число обязательных ЕГЭ уже сокращается под разными предлогами". "Убежден, что недалек тот час, когда мы насовсем избавимся от этого проклятия российского образования", - заключил политик.
 
Иван СухаревСергей МироновТатьяна ГоликоваЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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